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Economía
09 de noviembre de 2026 - 16:01

“Rohota roju”: docentes de Guairá anuncian nuevas movilizaciones contra recortes en educación

Docentes de Guairá anunciaron que volverán a las calles cuando el Congreso retome el estudio del PGN 2027.
Docentes de Guairá anunciaron que volverán a las calles cuando el Congreso retome el estudio del PGN 2027.Siro Benítez

Gremios docentes del departamento de Guairá anunciaron que volverán a las calles cuando el Congreso retome el estudio del PGN 2027. Advirtieron sobre la situación presupuestaria de la educación paraguaya.

Por Siro Benítez
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Docentes del departamento de Guairá anunciaron que retomarán las movilizaciones cuando el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 sea tratado nuevamente en el Congreso Nacional. La advertencia se produjo luego de que se suspendiera la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados en la que debía abordarse el tema.

Los educadores señalaron que la suspensión de la reunión postergó momentáneamente las medidas de protesta, pero no modificó la postura del sector. Según indicaron, volverán a manifestarse durante el próximo tratamiento legislativo, especialmente cuando el proyecto llegue a la Cámara de Senadores.

“Rohota roju” (vamos a volver, en guaraní) es la consigna con la que los docentes expresaron su intención de continuar la movilización para defender el presupuesto destinado a educación y reclamar mayores recursos para mejorar la calidad educativa.

Docentes de Guairá anunciaron que volverán a las calles cuando el Congreso retome el estudio del PGN 2027.
Docentes de Guairá anunciaron que volverán a las calles cuando el Congreso retome el estudio del PGN 2027.

Marcial Martínez, referente regional de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Auténtica (OTEP-Auténtica), explicó que recibieron la información sobre la suspensión de la sesión a través de sus compañeros de la capital del país. También manifestó que esperan una nueva instancia de debate parlamentario para volver a las calles y defender sus reivindicaciones.

Lea más: A pedido de Alliana, Diputados suspende de forma repentina el tratamiento del Presupuesto 2027

Los docentes sostienen que el sistema educativo paraguayo ya enfrenta dificultades por la falta de recursos y que los recortes presupuestarios anunciados podrían profundizar las carencias en las instituciones públicas. Por ello, reclaman que se garantice una mayor inversión para atender las necesidades del sector.

Entre sus principales reivindicaciones mencionaron el fortalecimiento de los programas educativos, la provisión de recursos para mejorar las condiciones de enseñanza y el cumplimiento de los compromisos relacionados con la alimentación escolar mediante el programa Hambre Cero.

Docentes de Guairá anunciaron que volverán a las calles cuando el Congreso retome el estudio del PGN 2027.
Docentes de Guairá anunciaron que volverán a las calles cuando el Congreso retome el estudio del PGN 2027.

Durante la entrevista, el representante también vinculó los reclamos educativos con la situación de los fondos de la Caja Fiscal y del Instituto de Previsión Social (IPS). Sostuvo que el sector exige la recuperación de los recursos que, según denuncian, fueron utilizados indebidamente y que debían estar destinados a las jubilaciones y a la atención médica de los asegurados.

En ese contexto, los docentes manifestaron su satisfacción por el compromiso atribuido al presidente Pedro Alliana de devolver esos recursos, aunque insistieron en que todavía mantienen pendientes sus reivindicaciones relacionadas con el financiamiento de la educación pública.

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