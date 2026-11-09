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Economía
09 de noviembre de 2026 - 20:03

Ueno Bank: Gobierno analiza opciones financieras para empresas afectadas, según MEF

La reunión se realizó, este lunes, con el fin de analizar opciones financieras para que las empresas afectadas por el caso Ueno Bank.
La reunión se realizó este lunes para analizar opciones financieras que permitan a las empresas afectadas por el caso Ueno Bank continuar con sus operaciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Gobierno analiza opciones financieras para que las empresas afectadas por el caso Ueno Bank accedan a capital de trabajo y mantengan sus operaciones.

Por ABC Color
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La cartera de Economía comunicó que analiza alternativas financieras para las empresas afectadas por el caso Ueno Bank. Según el informe remitido, el objetivo del Gobierno es facilitar el acceso a capital de trabajo, es decir, al dinero que necesitan para cubrir sus gastos y continuar con sus actividades.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, encabezó una reunión este lunes con representantes de instituciones financieras oficiales para evaluar una respuesta rápida. Lo acompañó el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz.

Lea más: Ueno Bank: Borda analiza la crisis, la garantía de depósitos y los desafíos del Gobierno

Empresas afectadas por Ueno Bank necesitan recursos para operar

Lovera explicó que la atención abarca a los ahorristas y a las empresas que necesitan recursos para cumplir con sus compromisos. Con estas alternativas, el Gobierno busca mantener activa la cadena económica del país.

“Estamos trabajando arduamente para generar, en el menor tiempo posible, productos financieros que permitan satisfacer las necesidades que hoy tienen estas empresas”, afirmó el ministro.

Lea más: Dólar en Paraguay: economista explica qué impulsa su suba y advierte sobre la confianza en el BCP

El ministro Lovera junto a parte de las autoridades presentes este lunes.
El ministro Lovera junto a parte de las autoridades presentes este lunes.

Pago a ahorristas y recuperación de fondos públicos

Durante el encuentro, las autoridades también analizaron los avances del Banco Central del Paraguay (BCP) en el proceso de pago a los ahorristas.

La recuperación de los fondos públicos fue otro de los temas de la reunión, junto con los alcances del caso Ueno Bank.

Lea más: Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña

¿Cuántas instituciones participaron de la reunión?

El encuentro contó con la presencia de Stella Guillén, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), y Amanda León, presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). También asistieron Manuel Ochipinti, presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), y Pedro Acosta, miembro del BCP.

Participaron, además, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y los ministros asesores de la Presidencia, Juan José Galeano y Eduardo González. La reunión incluyó a Mariana Saldívar y Rodrigo Maluff, del Gabinete Civil, junto con los viceministros Javier Viveros y Gustavo Giménez.

Lea más: La fortuna del IPS en Ueno Bank: revelan que hay más de US$ 516 millones atrapados

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