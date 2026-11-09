La fortuna del IPS en Ueno Bank: revelan que hay más de US$ 516 millones atrapados

La intervención de Ueno Bank ordenada por el Banco Central del Paraguay (BCP) ha dejado al descubierto una de las crisis financieras e institucionales más graves de la historia reciente del país. En el centro de la tormenta se encuentran los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo volumen de dinero atrapado asciende a cifras multimillonarias que ponen en vilo la sostenibilidad de las jubilaciones y la operatividad de la previsional.

Lea más: Ueno Bank: asegurados exigen destitución y cárcel para miembros del Consejo de IPS

Ante el desconcierto generalizado y las legítimas demandas de información de los asegurados, las declaraciones de los altos funcionarios del ente previsional resultan claves para comprender la magnitud del problema.

En una detallada y reveladora explicación interna sobre el manejo de estos capitales, Hugo Díaz, director de Inversiones del IPS, habló de manera exclusiva con ABC Color para exponer los montos exactos, la naturaleza de los fondos comprometidos y las complejas diferencias contables que maneja la institución bajo los parámetros de la normativa vigente.

Fondos del IPS en Ueno Bank: US$ 358 millones afectan a reservas de jubilados

El director de Inversiones detalló a ABC Color que el total general de los fondos expuestos en la entidad intervenida trepa a la astronómica suma de US$ 516.379.399,69, igual a G. 3.046.638.454.100 al cambio de hoy.

Díaz precisó que esta masa de dinero se divide fundamentalmente en dos grandes bloques. La primera porción corresponde estrictamente a las reservas técnicas de inversión, mientras que la segunda agrupa a las cuentas operativas de la previsional. Resaltó, que los datos corresponden a un corte contable cerrado formalmente a la fecha de la intervención de Ueno Bank.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Jubilados de IPS exigen responsabilidades políticas al gobierno de Santiago Peña

El primer componente de la exposición financiera del IPS en Ueno Bank abarca los fondos destinados a garantizar el futuro previsional de los trabajadores. Sobre este punto, Díaz fue enfático al detallar los conceptos y normativas que rigen el capital. “El monto de US$ 358.719.147,86 (G. 2.116.442.967.300) afecta Colocaciones y depósitos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones (Reservas Técnicas) y al Fondo de Contingencia. Comprende Colocaciones en CDA, Bonos Financieros, depósitos a la vista. Estos fondos de inversiones se encuentran reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones conforme a la Ley 7235/2023″, manifestó.

Este bloque representa aproximadamente el 9% del total de los activos financieros y no financieros del IPS. Díaz aseguró que se trata de instrumentos colocados bajo estrictos parámetros legales estipulados para proteger las reservas de los jubilados y pensionados del país. Sin embargo, la caída abrupta de la solvencia de la entidad bancaria dejó estos instrumentos en una situación de extrema vulnerabilidad dentro del proceso de resolución.

Cuentas operativas del IPS en Ueno: US$ 157 millones para salud, pagos y salarios

Además de las reservas técnicas de largo plazo, la previsional operaba con cuentas dinámicas destinadas al funcionamiento diario de la institución. Este segundo monto representa una fracción de dinero igualmente alarmante. Al respecto, el director de Inversiones especificó:

“El monto de US$ 157.660.251,82 (G. 930.195.480.900) afecta a las cuentas operativas del IPS, comprenden depósitos a la vista correspondientes a los tres fondos o programas institucionales: Administrativos, Salud y Jubilaciones y Pensiones. Estás cuentas se utilizan para distintos procesos operativos, conforme a los contratos de prestaciones de servicios bancarios, tales como cobranzas de AOP (Aporte Obrero Patronal), pagos de salarios, y otras operaciones institucionales”, reconoció.

Díaz afirmó que a diferencia de las inversiones de renta o colocaciones a plazo, estas cuentas no se rigen por los límites de inversión de la ley de jubilaciones, ya que funcionan como un flujo constante de ingresos y egresos destinados a cubrir los compromisos inmediatos del IPS, tales como los gastos de salud, los subsidios por enfermedad y maternidad, y el pago de haberes corrientes.

IPS en Ueno Bank: afirman que aguinaldos y pagos están cubiertos hasta diciembre

Cuando se le consultó sobre cómo hará la institución para hacer frente a los pagos realizados regularmente con las cuentas operativas, Díaz explicó que, si bien se trata de cuentas afectadas por la intervención, el flujo de ingresos del IPS permite garantizar los compromisos.

“Está totalmente cubierto hasta mes de diciembre para poder hacer los pagos, tanto los haberes jubilatorios, el beneficio adicional (aguinaldo), pago de salarios a todos los funcionarios como el aguinaldo, o sea que dentro del del flujo de ingresos que se tiene en cuenta proyectado hasta el mes de diciembre, se va a poder cumplir con la totalidad de esos compromisos. Es lo que yo tengo entendido y que puedo repetir lo que escuché en reuniones”, expresó Díaz.

Lea más: IPS asignará banco automáticamente a jubilados y ahora dice que no hay que hacer trámites

Al ser consultado sobre si existe alguna discriminación fina que permita conocer cuánto de ese monto —de más US$ 157 millones de las cuentas operativas— corresponde de manera individual a cada fondo institucional (Salud, Administrativo o Jubilaciones), el director respondió: “Con toda seguridad existe, solo que yo no dispongo de esa discriminación”.

ABC Color también le pidió los detalles de los más de US$ 358 millones depositados en el marco de las reservas técnicas. El funcionario indicó que debía atender compromisos de agenda urgente y solicitó tiempo. Hasta el cierre de esta nota, Díaz no había enviado los datos.

Inversiones del IPS en Ueno Bank: del pico de colocaciones al tope en 2025

Cuando se le preguntó sobre cuántas transacciones o depósitos se realizaron en Ueno Bank, Díaz explicó que las inversiones propiamente dichas se hicieron a partir de 2023 y finalizaron en diciembre del 2025. “Es el resultado de todos los llamados realizados en el 2023, 2024 y 2025; en este 2026, a Ueno Bank no se ha hecho ningún tipo de inversión, puesto que al 2025, al cierre en el mes de diciembre, ya llegó al tope máximo de inversión”, aseguró.

En medio de denuncias sobre un manejo negligente y cómplice de los ahorros, los asegurados, jubilados y la ciudadanía entera exigen respuestas claras y la recuperación inmediata de los fondos que sostienen la seguridad social del país.