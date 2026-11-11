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Economía
11 de noviembre de 2026 - 16:12

Cavapy trasladará las cuentas de Ueno Casa de Bolsa: qué deben hacer los clientes

La Bolsa de Valores registró desaceleración en el primer trimestre. Incertidumbres externas e internas pesaron en el ánimo de inversores.
Cada cliente puede elegir qué casa de bolsa recibirá su cartera. GENTILEZA

Los clientes de Ueno Casa de Bolsa pueden pedir el traslado de sus inversiones ante la casa de bolsa que elijan. La Caja de Valores del Paraguay (Cavapy) retendrá los pagos que venzan antes del traspaso. En esta nota los detalles.

Por ABC Color
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La Superintendencia de Valores (SIV) del Banco Cental del Paraguay (BCP) ordenó a la Caja de Valores del Paraguay (Cavapy) trasladar las cuentas de inversión de los clientes de Ueno Casa de Bolsa a otras entidades del mercado. Cada cliente puede elegir qué casa de bolsa recibirá su cartera. Mientras se completa el trámite, Cavapy retendrá los pagos de las inversiones que venzan en ese período.

Lea más: Ueno Bank: qué piden los inversores de casa de bolsa afectados y cuándo cobrarán los retiros

Cómo trasladar una cuenta de Ueno Casa de Bolsa

El pedido se presenta ante la casa de bolsa que recibirá las inversiones. Si el cliente ya tiene una cuenta en otra casa de bolsa, puede pedirle que gestione el traslado ante Cavapy. La Caja recomienda esa opción para agilizar el trámite. Si prefiere otra entidad, puede abrir una cuenta allí y solicitar el traslado por esa vía.

La resolución SV.SG. N° 0018/2026, que Cavapy dio a conocer el 11 de noviembre de 2026, permite hacer el trámite sin la intervención de Ueno Casa de Bolsa.

La Caja verificará la identidad de cada cliente y su cartera antes del traspaso. Por eso, advirtió que «estos procesos no serán automáticos y llevarán su tiempo de verificación y comprobación».

Lea más: Gremios envían carta a Alliana: “La impunidad destruye la economía”

Qué pasa con los intereses y dividendos durante el traslado

Si antes del traspaso llega la fecha de pago de intereses, amortizaciones o dividendos, Cavapy retendrá esos importes.

Las amortizaciones son devoluciones de parte o de todo el capital invertido, según las condiciones del título. «Dichos montos se acreditarán al cliente por medio de la nueva casa de bolsa en la que opte operar en reemplazo de Ueno CBSA», precisó Cavapy.

Lea más: Caso Ueno Bank: BCP aclara la situación de los fondos mutuos

Qué operaciones puede completar Ueno Casa de Bolsa

La Superintendencia de Valores (SIV) también dispuso la suspensión preventiva de las operaciones de Ueno Casa de Bolsa, con una excepción para que la firma pueda completar las que ya estaban acordadas.

Para las consultas sobre el traslado, Cavapy recomendó «informarse solo por los canales oficiales de las respectivas casas de bolsa y no compartir claves con nadie».

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