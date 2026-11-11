Gremios envían carta a Alliana: “La impunidad destruye la economía”

Mediante una carta firmada por Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), acompañados de varios gremios y asociaciones, el bloque en conjunto se dirige hacia el presidente Pedro Alliana.

Los firmantes sostienen que “Paraguay no tiene más margen de error” luego del escándalo del caso Ueno Bank que afectó a gran parte de la población y también derivó en el juicio político al expresidente Santiago Peña.

También enfatizaron que la falta de “controles y la complicidad de quienes debían ejercerlos” deben ser investigadas y sancionadas rigurosamente para recuperar los recursos, corregir las fallas estructurales y así ir en línea a preservar el grado de inversión como también recuperar la “confianza económica”.

“La generación de empleo digno no admiten dilaciones ni discursos: exigen instituciones independientes, rigor técnico y respeto irrestricto al Estado de derecho”, sostienen.

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Las exigencias del sector privado

En su carta, los representantes del sector privado también exigen “decisiones inmediatas” en ámbitos como la economía y para hacer frente a la crisis.

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Por ejemplo, uno de los puntos principales es la reformulación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 con una “disciplina fiscal” y el “fin de los privilegios”.

“El Paraguay debe dar señales contundentes de responsabilidad fiscal. El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, sometido al Congreso Nacional, no refleja las prioridades ni los cambios que exige la crisis”, sostienen.

Incluso mencionan estos puntos que demuestran que el PGN va “contrario”:

“Está construido sobre cifras que no responden a la realidad”

“Promete beneficios insostenibles y plantea reducciones ficticias del déficit y aumentos de recaudación sin sustento”

“Contempla emisiones de bonos en guaraníes para financiar gastos en condiciones cuestionadas por su incompatibilidad con la legislación”

“Posterga problemas graves, como el déficit creciente de la Caja Fiscal”

“No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido. El proyecto no está preparado para afrontar las consecuencias de la crisis del banco Ueno”, agregan.

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Revisión integral del presupuesto

Como parte de la crisis desatada por Ueno Bank, los empresarios detallan que los ahorros de casi tres millones de paraguayos fueron comprometidos y el perjuicio estimado a las arcas públicas de entre el 1,5% y el 2% del PIB.

Además se registró una caída de movimiento comercial con un riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas; y la pérdida de más de 5.000 empleos, con riesgo de que esa cifra aumente.

“A ello se suma el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana. Este escenario exige una revisión integral del presupuesto. Mantenerlo sin cambios puede agravar los problemas en lugar de resolverlos”, detallan.

Por esto reiteran su solicitud de “reformular” el Presupuesto General “con ingresos realistas, gastos financiables y cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y de la convergencia al déficit del 1,5 % del PIB”.

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Otras propuestas de los gremios

También piden “reducir de inmediato el gasto corriente improductivo, eliminar los privilegios corporativos, los aumentos salariales injustificados y los gastos superfluos”.

Con esto, los recursos deben reasignarse prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública y también deben revisarse y reducirse los gastos en pasajes y viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.

“Los programas sociales y subsidios deben identificar a sus beneficiarios, justificar sus asignaciones y demostrar resultados”, precisan.

Por esto, para “ordenar las finanzas públicas”, proponen:

Resarcimiento a ahorristas

Reducir las contrataciones fuera del régimen de la función pública que no respondan a necesidades esenciales

Controlar y optimizar la recaudación de peajes

Integrar a Turismo como dependencia del Ministerio de Industria y Comercio

Cubrir las aproximadamente 10.000 vacancias anuales únicamente en áreas esenciales

Impulsar la reforma de la Caja Fiscal

Revisar el régimen de doce horas semanales del régimen médico y los ajustes asociados

Supervisión previsional

Establecer por ley un registro actualizado diariamente que identifique los fondos de cada entidad pública, el banco depositario, los montos, la modalidad y los plazos de depósito

Iniciar campañas de formalización, de modo a aumentar la base que aporta al sostenimiento

Aumentar y redoblar los controles anti contrabando a modo de proteger la inversión nacional

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Compromiso del sector privado

Finalmente, detallan que el sector productivo “asume una responsabilidad activa en la recuperación del país”, ya que también pone a disposición sus equipos técnicos para trabajar en la reformulación del presupuesto.

Asimismo, aseguran que se “comprometen” a:

Atraer inversiones

Fortalecer la integridad empresarial

Ejercer veeduría ciudadana

“La exigencia de integridad alcanza tanto al sector público como al privado. Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables. Corresponde a las autoridades actuar con la urgencia y la firmeza que el país necesita. El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluyen.

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