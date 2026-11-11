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Política
11 de noviembre de 2026 - 12:54

Caso Ueno Bank: BCP “bajo la lupa” de la Contraloría

Hombres de pie en oficina; uno con gafas y traje oscuro, otro con blazer negro y corbata roja, fondo decorado con pinturas.
El titular del BCP, Jorge Luis Schreiner (I) junto al contralor General Camilo Benítez Aldana.

El nuevo titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Luis Schreiner solicitó que la Contraloría General de la República comience una auditoría integral a su departamento de Asesoría Jurídica.

Por ABC Color
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Jorge Luis Schreiner, nuevo titular del Banco Central del Paraguay (BCP), solicitó al contralor General Camilo Benítez Aldana iniciar una auditoria integral a la dirección de Asesoría Jurídica de la institución.

Lea más: Caso Ueno Bank: BCP aclara la situación de los fondos mutuos

Este pedido se da luego del escándalo con Ueno Bank y los cuestionamientos por una falta de fiscalización adecuada para evitar la crisis financiera que afectó a 3 millones de ahorristas.

Jorge Luis Schreiner llegó al despacho de Camilo Benítez y comunicó que abrió oficialmente las puertas de BCP para que la CGR prosiga con la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

En el marco del escándalo de Ueno Bank se cuestionó principalmente la actuación del BCP y de la Superintendencia de Bancos por sus decisiones tardías.

Lea más: Ueno Bank: advierten sobre impacto en el grado de inversión y cuestionan controles del BCP

También se habló de que las decisiones tomadas por los miembros del directorio del BCP fueron politizadas, lo que afectó, sin duda, la credibilidad técnica de las instituciones encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.

Luego de la reunión entre ambas autoridades, la CGR emitió una resolución N° 497/26 en la que designó al equipo de profesionales que llevará adelante la auditoría integral.

Como fiscalizadora del equipo fue designada Elizabeth Benítez, mientras que los demás miembros son: Leandro Villalba, Jorge Cáceres, Jacinto Galeano y Derlis Paredes.

Se fiscalizará todas las actuaciones realizadas por la dirección de Asesoría Jurídica del BCP durante este año.

En la misma resolución se detallan algunas de las tareas que ejecutarán los auditores, y refieren que se “realizará entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de la institución, como en áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución arriba mencionada, y que la solicitud de provisión de documentos e informes se canalizará a través de la Supervisora y/o Jefe de Equipo, sin perjuicio de que el Equipo Auditor redacte Actas CGR para la obtención de determinados documentos e informes, que por su naturaleza puedan ser entregados sin más trámite para su análisis.”

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