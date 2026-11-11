Leite: Peña es un “impostor, narcisista, psicópata, cleptómano profesional y traidor”

En conversación con medios de comunicación este miércoles en el Congreso Nacional, el senador cartista Gustavo Leite (ANR, Partido Colorado) volvió a atacar al expresidente Santiago Peña, destituido la semana pasada y detenido tras el estallido de una crisis bancaria, laboral y política a consecuencia de la caída de Ueno Bank; y cuestionó la inacción del Ministerio Público a la hora de asegurar piezas clave de evidencia en la investigación al exmandatario.

El pasado viernes, el Congreso Nacional destituyó vía juicio político a Santiago Peña, asignándole la culpa política de la crisis desatada por el colapso de Ueno Bank, que dejó congelados los ahorros de cientos de miles de personas y los fondos depositados en ese banco por varias instituciones del Estado paraguayo, con la posibilidad de que estos no puedan ser recuperados en su totalidad.

El expresidente Peña fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su conglomerado vieron un crecimiento meteórico durante los tres años en que Peña gobernó el país. El banco captó grandes cantidades de fondos de entidades públicas, mientras que empresas vinculadas a su grupo se hicieron con un gran número de contratos lucrativos con el Estado paraguayo.

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El Ministerio Público imputó la semana pasada al expresidente Peña por los supuestos delitos de supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio, argumentando que el exmandatario “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.

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El Banco Central del Paraguay reportó que los índices de solvencia de Ueno Bank se deterioraron debido a que el banco concedió de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

“El Presidente más traidor en la historia del Paraguay”

El senador Leite lanzó nuevas críticas contra el expresidente Peña, a quien calificó como un “impostor, narcisista, psicópata, cleptómano profesional” y un “ladrón asqueroso” que “vivía de las conferencias que daba magistralmente en el mundo y mientras él y sus cómplices nos estaban robando con una App”.

“Santiago Peña quería ser una mezcla del mariscal López con Churchill, Kennedy y Rodríguez de Francia, y terminará siendo el Presidente más traidor en la historia del Paraguay”, agregó.

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El legislador colorado cuestionó también la falta de iniciativa del Ministerio Público en incautar rápidamente el teléfono celular del expresidente Peña, quien pudo conservar ese dispositivo aun después de ser detenido el pasado viernes.

“Peña pudo haber transferido 500 millones de dólares en criptomonedas con su celular durante el fin de semana” antes de que el aparato le fuera finalmente incautado, indicó.

“El que metió la mano en la lata tiene que ir adentro”

Enfatizó que la obligación de la Fiscalía es asegurar que los responsables del perjuicio económico causado por la crisis en torno a Ueno Bank sean castigados.

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“No sé si se va a recuperar la plata, pero el que metió la mano en la lata tiene que ir adentro y por mucho tiempo, y todos sus cómplices, eso le demandamos a la Fiscalía”, subrayó.