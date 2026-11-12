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Economía
12 de noviembre de 2026 - 10:59

Esto dice el ministro de Economía sobre el caso Ueno y confirma adenda del PGN

Óscar Lovera, con gafas y traje azul, habla en un podio con micrófonos, ante un fondo con la bandera de Paraguay.
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, encabezó hoy una conferencia de prensa.

Este jueves, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, brindó declaraciones sobre la crisis desatada por el caso Ueno Bank y también confirmó la adenda del Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. “No nos merecíamos”, declaró sobre lo primero.

Por ABC Color
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Hoy, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, detalló las medidas impulsadas por el presidente Pedro Alliana tras el cambio de gobierno originado por el caso Ueno Bank. Según Lovera, el plan del presidente Pedro Alliana contempla la reasignación de gastos operativos hacia salud, educación y obras.

Sobre el banco Ueno, el funcionario remarcó que la situación generada la semana pasada es “realmente muy compleja” y reconoció que impactó considerablemente al sistema financiero.

No nos merecíamos como país. Los afectados, los que confiaron, las familias, las personas, los emprendedores y las empresas que confiaron, no se merecían pasar por lo que pasaron”, apuntó.

Una integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay sostiene un cartel durante una protesta por el impacto económico de la crisis generada por la intervención de Ueno Bank.
Una integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay sostiene un cartel durante una protesta por el impacto económico de la crisis generada por la intervención de Ueno Bank.

De igual manera, sostuvo que este caso “no estaba en la planificación y en la programación de nadie”, pero al mismo tiempo alegó que el Ejecutivo está ”trabajando en conjunto" con el sector privado para que esta situación no vuelva a repetirse en el futuro. “Ese es el compromiso que hemos asumido; tomemos como una lección aprendida, dolorosa lección”, precisó.

Lea más: Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos

Reasignación presupuestaria y recortes institucionales

Sobre la propuesta de Alliana de priorizar otros ámbitos con el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, Lovera anunció que habrá una reprogramación presupuestaria de más de G. 600.000 millones en recursos del tesoro. La cifra total rondaría los G. 620.000 millones.

Al respecto, precisó que las reducciones se dan tras revisiones en gastos por pasajes, viáticos, servicios de catering, mantenimientos y adicionales, mientras que también se da una reducción del 50% referentes al avión presidencial.

Además, los fondos reprogramados fueron reorientados hacia tres ejes definidos como prioritarios: el Ministerio de Salud Pública para la compra de medicamentos e insumos hospitalarios; el Ministerio de Obras Públicas y también el Ministerio de Educación.

Asimismo, confirmó que este proyecto de modificación presupuestaria ya fue presentado a la Cámara de Diputados.

Lea más: ¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP

Calificación de riesgo

En lo relativo a la evaluación de la agencia Fitch Ratings, el ministro confirmó que la calificación crediticia de Paraguay se mantiene en la categoría BB, aunque su perspectiva fue ajustada de estable a “observado negativo”.

Lovera dijo que este cambio es “una reacción natural ante el evento que tuvimos en la semana anterior” con la resolución de Ueno Bank.

En cuanto a la institucionalidad y pérdida de confianza hacia el del Banco Central del Paraguay (BCP), el alto funcionario afirmó que el Ejecutivo y el Ministerio de Economía brindan su respaldo al nuevo titular, Jorge Luis Schreiner Marengo, y al directorio de la entidad para avanzar en el proceso de restitución de la credibilidad.

Finalmente, con relación a la protección a los depositantes, el ministro sostuvo que el pago del anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos permitió asistir a más de 1.800.000 ahorristas, cubriendo aproximadamente el 93% de los depósitos.

Lea más: Efecto Ueno: Fitch pone a Paraguay en revisión negativa, lejos del grado de inversión

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