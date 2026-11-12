Petropar: funcionarios que cobran G. 117 millones al mes ocultan fondos atrapados en Ueno Bank

Tres altos funcionarios de Petróleos Paraguayos (Petropar), que perciben en conjunto más de G. 117 millones mensuales, siguen sin transparentar cuánto dinero de la empresa pública estaba depositado en Ueno Bank, entidad cuyo proceso de resolución fue dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Desde la semana pasada, ABC insiste con las consultas, pero el presidente de la estatal, William Wilka, y los responsables de las áreas jurídica y de Comunicaciones no brindan la información requerida.

Se trata de Wilka, quien percibe G. 49.472.619 mensuales; la directora de Comunicaciones, Norma Caballero, con una remuneración de G. 34.443.819, y el director jurídico, Iván Filártiga, cuyo salario asciende a G. 33.445.933, de acuerdo con la planilla oficial de setiembre. Los tres ya formaban parte del entorno de confianza del expresidente de Petropar Eddie Jara, actualmente imputado por supuesto enriquecimiento ilícito.

Pese a las responsabilidades de los cargos que ocupan y a las jugosas remuneraciones que reciben con recursos públicos, ninguno de los tres informó hasta ahora cuánto dinero de la petrolera quedó comprometido en la entidad financiera ni cuál es la situación actual de esos fondos.

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ABC viene insistiendo desde la semana pasada con Wilka, Filártiga y Caballero para obtener una respuesta oficial. Sin embargo, la petrolera mantiene el hermetismo sobre un dato fundamental para conocer la exposición financiera de la empresa estatal ante la caída del banco.

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William Wilka prometió transparencia, pero sigue el hermetismo de Eddie Jara

La falta de respuestas contrasta con las promesas de Wilka cuando asumió la conducción de Petropar, oportunidad en la que planteó mejorar la transparencia y la gestión institucional. Sin embargo, ante uno de los cuestionamientos más sensibles sobre el manejo de recursos de la estatal, mantiene el silencio que caracterizó a la administración anterior.

Wilka y Caballero ya integraban el equipo de confianza de Eddie Jara, quien dejó la presidencia de Petropar y actualmente está imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. Pese al cambio de titular, los dos directores y otros funcionarios de la administración anterior permanecen en puestos clave de la institución, con el mismo manejo poco transparente.

Uno de los casos es el de Caballero, licenciada en Contabilidad y Administración, quien continúa al frente de la Dirección de Comunicaciones. Durante la gestión de Jara, su administración se caracterizó por las trabas para acceder a información pública y por la defensa de la gestión del entonces presidente de la petrolera. Tras la salida de este último, el hermetismo institucional no cambió.

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Esta situación pone en duda el compromiso de las autoridades de Petropar con la transparencia, especialmente cuando se trata de informar sobre el destino de recursos pertenecientes a una empresa pública.

Petropar denunció a Ueno, pero no revela cuánto dinero tenía

El Banco Central del Paraguay confirmó que Petropar figuraba entre las instituciones que mantenían recursos en Ueno Bank, cuyo proceso de resolución fue dispuesto por la banca matriz. Sin embargo, la petrolera sigue sin informar oficialmente cuánto dinero tenía depositado en la entidad financiera.

De acuerdo con datos que trascendieron, los fondos rondarían los G. 40.000 millones, pero sería más dinero.

Petropar informó en un escueto comunicado, la semana pasada, que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra directores, gerentes y otros responsables de Ueno Bank, por la presunta comisión de estafa, lesión de confianza y otros hechos punibles. La estatal solicitó además medidas cautelares para salvaguardar su patrimonio.

En el documento, la petrolera reconoció que no puede acceder a los fondos depositados a la vista en la entidad financiera debido al proceso de resolución. También informó que el 4 de noviembre de 2026 presentó una nota ante la Superintendencia de Bancos para que se arbitren los mecanismos legales para recuperar esos recursos.

No obstante, pese a haber reconocido la existencia de los depósitos y haber iniciado acciones para recuperarlos, la empresa pública sigue sin transparentar el monto comprometido y si esta situación afectará a la operativa de la estatal.

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Petropar y Ueno eran socios comerciales

La relación entre Petropar y Ueno Bank no se limitaba a las operaciones financieras. Desde 2023, durante la administración de Eddie Jara, ambas instituciones mantenían una alianza comercial mediante la cual los clientes de la entidad bancaria accedían a reintegros de hasta el 50% al cargar combustibles en las estaciones de servicio de la petrolera y pagar con tarjetas del banco.

El esquema buscaba captar clientes para ambas empresas. Según había señalado Petropar en su comunicado, la alianza permitió incrementar las ventas de combustibles y fidelizar consumidores.

Ahora, tras la caída de Ueno Bank, la petrolera debe gestionar la recuperación de los fondos que mantenía depositados en la entidad financiera. Sin embargo, mientras sus autoridades perciben millonarias remuneraciones por administrar la empresa pública, siguen sin responder cuánto dinero de los recursos de la ciudadanía quedó comprometido en el banco.