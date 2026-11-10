Conatel movió G. 70.000 millones a Ueno un mes antes de la caída del banco

¿Ingenuidad, confianza excesiva en los indicadores del BCP o una decisión de orden superior? Es la pregunta que surge tras conocerse que las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) depositaron G. 70.000 millones en Ueno Bank, apenas semanas antes de la caída de la entidad bancaria.

El 13 de octubre último, Conatel retiró G. 50.000 millones que tenía en ahorro a la vista en el Banco Interfisa para trasladarlos a Ueno Bank, cuando faltaba poco menos de un mes para que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el inicio del proceso de resolución de la entidad financiera.

A esa operación se sumó el traslado de otros G. 20.000 millones provenientes del Banco Nacional de Fomento (BNF) a Ueno, el 15 de octubre, con lo que los fondos depositados por la institución en el banco llegaron a G. 70.000 millones.

El gerente administrativo y financiero de Conatel, Germán Escurra, justificó la operación señalando que la institución no tenía cómo anticipar los problemas financieros de Ueno y aseguró que la colocación respondió a un procedimiento que vienen realizando desde hace varios años, con el objetivo de “obtener intereses adicionales” para cumplir con sus compromisos de transferencia al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Conatel: ¿Por qué decidieron por Ueno?

Consultado sobre por qué decidieron retirar los recursos de otras entidades bancarias y trasladarlos a Ueno en un periodo tan cercano a la intervención del BCP, Escurra respondió: “Saber, no sé, nosotros no podemos imaginar la situación de un ente privado”.

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El funcionario explicó que las colocaciones se realizan a partir de las propuestas que presentan los bancos y que el año pasado también habían efectuado operaciones similares, incluso por un monto superior. En aquella oportunidad, según indicó, se colocaron G. 90.000 millones, mientras que este año el directorio resolvió reducir la suma.

Sin embargo, la explicación deja interrogantes sobre los criterios utilizados para elegir a Ueno, especialmente considerando que los G. 70.000 millones comprometidos representan alrededor del 15% de los recursos de la institución.

Se guiaron por datos del BCP

Escurra aseguró que las decisiones se tomaron a partir de información pública del Banco Central, específicamente de los rankings e indicadores de liquidez y solvencia de las entidades financieras.

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“Para las colocaciones nos basamos en las publicaciones del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el ranking e índice de liquidez y solvencia. En base a esa información pública evaluamos y ponemos a consideración”, manifestó.

El gerente sostuvo que las colocaciones se realizan bajo tres criterios establecidos en la reglamentación: solidez, rentabilidad y liquidez. Agregó que solicitaron propuestas a entre ocho y nueve bancos y que no existió un concurso público para seleccionar a las entidades receptoras de los fondos.

También afirmó que los depósitos fueron realizados bajo la modalidad de ahorro a la vista, supuestamente para mantener la posibilidad de retirar los recursos con facilidad.

No obstante, esa disponibilidad no evitó que Conatel quedara expuesta al proceso de resolución de Ueno Bank, que actualmente compromete la recuperación de los fondos públicos depositados en la entidad.

Admiten que será difícil recuperar el dinero

El propio Escurra reconoció que recuperar los G. 70.000 millones depositados en Ueno será complicado, aunque intentó transmitir tranquilidad sobre la situación financiera de la institución.

“Somos una entidad sana financieramente, con recursos propios provenientes de Fuente 30, no dependemos de Fuente 10”, manifestó.

Aseguró que la operatividad de Conatel no se verá paralizada porque el 85% restante de sus recursos permanece en otras entidades bancarias. Indicó que la institución seguirá pagando salarios, viáticos y compromisos con proveedores.

Sin embargo, reconoció que el problema también alcanzó a los propios funcionarios de la institución. “Con decirte que yo mismo no puedo recuperar mi plata; estoy esperando y no estoy recibiendo lo que tenía ahí”, expresó.

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El gerente confirmó además que desde diciembre del año pasado Conatel había aceptado la propuesta de Ueno para operar con la entidad financiera. Durante este año, según indicó, utilizaron el banco para pagar salarios, proveedores y otros compromisos institucionales.

Buscaban “aumentar transferencias al MEF”

Escurra explicó que la finalidad de las colocaciones era generar intereses adicionales para aumentar los recursos que Conatel transfiere al Tesoro Público.

La institución tiene establecido por ley de presupuesto un compromiso anual de transferencia de G. 200.000 millones al MEF, mediante el objeto de gasto 812, correspondiente a transferencias consolidables de entidades descentralizadas a la Tesorería General. Sin embargo, el funcionario reconoció que hace años no consiguen alcanzar esa meta.

Como referencia, recordó que el año pasado Conatel transfirió G. 118.000 millones al Estado, de los cuales G. 85.000 millones fueron entregados en diciembre y otros G. 33.000 millones durante el resto del año.

Para este ejercicio, Escurra admitió que tampoco podrán cumplir con la estimación inicial de G. 200.000 millones. Explicó que el plan financiero contempla pagos mensuales de aproximadamente G. 3.000 millones y una transferencia principal en diciembre.

“Lastimosamente amanecimos con el shock de la situación de este banco”, expresó.

Denuncia penal y pedido de prioridad

Por su parte, el asesor legal de Conatel, Hugo Silvera, confirmó que la institución presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de turno el sábado, con el propósito de que el caso sea remitido a la unidad especializada en Delitos Económicos.

Según explicó, la presentación busca deslindar responsabilidades y tratar de recuperar los recursos comprometidos en Ueno Bank. El expediente seguirá su curso en el Ministerio Público.

A su vez, el miembro del directorio Andrés Arrúa señaló que también acudieron al Banco Central para comunicar la situación y solicitar que se tenga en cuenta a Conatel dentro del proceso de resolución de la entidad financiera.

“Somos víctimas del Banco Central”

Arrúa sostuvo que la institución se considera afectada porque tomó sus decisiones a partir de los datos oficiales publicados por el propio BCP.

“Nosotros nos basamos en las tablas oficiales que publica el BCP, por lo que también somos víctimas del Banco Central”, manifestó.

El representante explicó que solicitaron que Conatel tenga prioridad en la recuperación de sus fondos, teniendo en cuenta el orden previsto en el procedimiento de resolución, en el que determinados acreedores, como el IPS y las cajas previsionales, tienen prioridad, mientras que los grandes depositantes quedan en posiciones posteriores.

De esta manera, además de denunciar el caso ante la Fiscalía, Conatel busca que el BCP contemple un tratamiento prioritario para los G. 70.000 millones que trasladó a Ueno Bank, pese a que la institución había colocado esos recursos bajo el argumento de obtener una mayor rentabilidad.