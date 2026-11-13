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Economía
13 de noviembre de 2026 - 13:55

ANDE: Félix Sosa vuelve, pero la cúpula de gerentes y directores casi no cambia

Ejecutivos de la ANDE que acompañan a Félix Sosa, quien retornó a la presidencia de la institución.
Ejecutivos de la ANDE que acompañan a Félix Sosa, quien retornó a la presidencia de la institución.Gentileza

Félix Sosa volvió a la presidencia de la ANDE, pero la plana de gerentes y directores casi no se movió. Según la estatal, el único relevo está en Asesoría Legal. El resto del equipo que Miguel Báez ratificó en agosto sigue en sus puestos.

Por Silvana Bogarín
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Félix Sosa, quien ya fue presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) desde agosto de 2020, fue designado nuevamente como titular de la empresa estatal el 9 de noviembre de 2026 mediante el Decreto N.º 7206, en sustitución de Miguel Ángel Báez Reyes. Regresa poco más de tres meses después de su salida, a fines de julio.

Había dejado el cargo por diferencias vinculadas a los contratos tarifarios con empresas electrointensivas. Bajo la gestión de Báez, la ANDE terminó rescindiendo el contrato con Atome.

El único movimiento en la plana de autoridades se dio en Asesoría Legal. Allí vuelve el abogado Carlos Nelson Medina Duarte, en lugar de Adriana Teixeira, quien había asumido en agosto.

Las autoridades que figuran en la página de la ANDE.
Las autoridades que figuran en la página de la ANDE.

El resto de la primera línea sigue igual. Luis Torres continúa en el Gabinete de Presidencia y Víctor Alí en la Gerencia Técnica. Hugo Rolón sigue en la Gerencia Comercial y Sonia Marycel Rojas de Hayes en la Gerencia Financiera.

La continuidad no es nueva. La nómina que ABC publicó el 6 de agosto ya mostraba que Báez había ratificado a buena parte del equipo de la gestión anterior de Sosa. Con el cambio de presidente, esos nombres siguen en sus lugares.

Lea más: ¿Quiénes son los nuevos responsables de la ANDE?

Quiénes siguen

En las direcciones se mantienen Jorge Barrios Sánchez en Gestión Regional, José Luis González Cordone en Distribución y Sebastián Esteche Vega en Gestión Ambiental. También continúan César Zena en Servicios Administrativos, Javier Buongermini en Recursos Humanos, Liliana Ortiz en Contrataciones Públicas y Luis Poisson Spessot en Telemática.

Tampoco hay cambios en los cargos de control y apoyo. La Auditoría Interna sigue a cargo de Gloria Valinotti Araújo y la Secretaría General, de María de la Paz Barrail Halley. En total, el listado oficial consigna 17 cargos, contando la presidencia.

Cabe recordar que en la Dirección de Planificación y Estudios, Báez había llevado entonces al Ing. Guido Chávez. Posteriormente, Tito Ronald Ocariz Krauer volvió a dicho puesto, y ahora, con Sosa, continúa.

Las autoridades que figuran en la página de la ANDE.
Las autoridades que figuran en la página de la ANDE.

Lea más: ANDE suspende los cortes por mora a casi todos sus clientes hasta el 31 de diciembre, por crisis de Ueno

Las prioridades de Sosa

En su primera conferencia tras volver, Sosa trazó el rumbo con tres instrucciones del Ejecutivo. Renegociar el Anexo C de Itaipú, descartar la privatización de la ANDE y no reajustar la tarifa eléctrica. También anunció que este año buscará concretar la primera licitación de 140 MW de generación solar en el Chaco.

Esta es la tercera vez que Sosa asume la presidencia de la ANDE. Primero estuvo durante la presidencia del mandatario Mario Abdo Benítez. Luego, siguió con Santiago Peña, hasta julio de este año. Y ahora fue nuevamente convocado por el presidente Pedro Alliana, que sustituye al destituido por juicio político, Peña.

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