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Economía
13 de noviembre de 2026 - 18:29

BCP flexibiliza temporalmente encaje legal de depósitos que apunta a dotar liquidez al mercado de valores

Fotografía de la fachada del Banco Central del Paraguay (BCP).
Fotografía de la fachada del Banco Central del Paraguay (BCP).Banco Central del Paraguay (BCP).

El Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió reducir excepcionalmente el encaje legal para los depósitos en guaraníes y en dólares. Esta medida de flexibilización temporal apunta a dotar de liquidez al mercado de valores y que se pueda responder a los pedidos de rescates de inversionistas afectados con la caída de ueno bank.

Por Alicia Bernal
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Mediante resolución N° 12 del 12 de noviembre, el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) adoptó una medida temporal para que bancos y financieras puedan utilizar parte de los recursos que mantienen como encaje legal para comprar Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) y bonos financieros que hoy están en poder de casas de bolsa y administradoras de fondos patrimoniales. Esta medida de reducción temporal del encaje legal sobre los depósitos bancarios apunta, a que el mercado de valores cuente con más recursos para responder a los pedidos de rescate de inversionistas afectados con el caso de la caída de Ueno Bank, según las explicaciones brindadas desde la banca matriz.

Jorge Schreiner, en traje oscuro y corbata clara, habla mientras dos hombres lo escuchan atentamente en una sala de conferencias.
El presidente del Banco Central, Jorge Schreiner, junto a los miembros del directorio Pedro Acosta y Fernando Rivarola

La medida entra en vigencia este viernes 13 de noviembre y se extenderá excepcionalmente hasta mayo del 2027, lo que permitirá a bancos y financieras disponer de parte de los recursos que mantienen inmovilizados en el Banco Central. La reducción es de 5 puntos porcentuales entre noviembre del 2026 y enero del 2027 e irá subiendo gradualmente hasta volver a los límites actuales a junio del 2027.

Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

¿Cómo se aplicará?

  • Para depósitos en guaraníes a la vista hasta 360 días: El encaje baja del 18% al 13% de noviembre del 2026 a enero del 2027, luego irá subiendo gradualmente al 14% en febrero, 15% en marzo, 16% en abril, 17% en mayo, para volver al 18% a partir de junio del 2027.
  • Para los depósitos en dólares a la vista hasta 360 días: El encaje baja del 24% al 19% entre noviembre 2026 y enero 2027, luego pasa gradualmente al 20% en febrero, 21% en marzo, 22% en abril, 23% en mayo, para volver al límite actual del 24% a partir de junio del 2027.
  • Para depósitos en dólares a plazo de 361 a 540 días: El encaje baja del 16,5% al 11,5% entre noviembre y enero del 2027, pasa a 12,5% en febrero, al 13,5% en marzo, 14,5% en abril, al 15,5% en mayo y vuelve al límite del 16,5% en junio del 2027.

Lea más: SIV suspende la oferta pública y la negociación de títulos emitidos por Ueno bank

¿Cuál es el propósito de esta medida?

Caída de Ueno afectó a miles de ahorristas e inversionistas
Caída de Ueno afectó a miles de ahorristas e inversionistas

De acuerdo con lo detallado por el BCP en la resolución 12, los recursos obtenidos de esta flexibilización tendrán como uso exclusivo la compra o recompra de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y bonos financieros, propios o de otras entidades financieras, que estén en poder de casas de bolsa y fondos patrimoniales de inversión.

De esta manera, el mercado de valores podrá contar con más recursos para responder a los pedidos de rescate de inversionistas que fueron afectados con la caída de Ueno bank (en proceso de resolución) y contribuir a su normal funcionamiento, según las explicaciones brindadas desde la banca matriz.

¿Qué es el encaje legal?

El encaje legal es el porcentaje de los depósitos que los bancos y financieras están obligados a mantener inmovilizados, sin poder utilizarlos para otorgar préstamos ni realizar inversiones

Esta herramienta cumple dos funciones principales dentro de la economía y el sistema financiero: Que es garantizar la liquidez y la seguridad; a la vez el de controlar la cantidad de dinero en circulación.

¿Qué efecto tiene el ajuste del encaje?: Si el encaje legal sube, los bancos tienen menos dinero disponible para prestar, lo que reduce la cantidad de dinero circulando en la calle y ayuda a frenar la inflación. En cambio, si el encaje legal baja, los bancos disponen de más fondos para ofrecer créditos al público y a las empresas, y como en este caso puntal, para dotar liquidez al mercado de valores.

Lea más: BCP reduce encaje legal para que bancos puedan refinanciar a sojeros

Asoban apoya medida

Desde la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) informaron quela flexibilización temporal al del encaje legal, aprobada por el Banco Central fue solicitada justamente por el gremio bancario para facilitar que las entidades bancarias puedan canalizar apoyo al mercado de valores.

Con lo cual se mostraron conformes con la medida que entra en vigencia hoy viernes 13 de noviembre y que permitirá a bancos y financieras disponer de parte de los recursos que mantienen inmovilizados en el BCP.

La Asoban aclara también que los bancos cuentan con liquidez suficiente y que este mecanismo busca facilitar que otros participantes institucionales del mercado atiendan sus necesidades en la coyuntura actual, con las entidades bancarias como canal de apoyo.

Mencionan que las administradoras de fondos no disponen de los mismos mecanismos de acceso a liquidez que los bancos, por lo que entienden que la medida habilitada por el BCP permitirá canalizar ese apoyo conforme a las condiciones establecidas por el regulador y a la gestión de riesgos de cada entidad.

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