Conatel abre sumario a Nubicom tras caída de Ueno y alega “venta no autorizada de acciones”

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que sigue presidida por Juan Carlos Duarte, oficializó la apertura de un sumario administrativo contra Nubicom Paraguay SA, adjudicataria de la “Licencia para Servicios de Telefonía Móvil Celular y Acceso a Internet en la frecuencia de 3.500 MHz”, correspondiente a la Licitación N° 1/2025.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución de Directorio N° 2816/2026, luego de que el organismo tomara conocimiento de comunicados publicados por la firma argentina Nubicom SRL, accionista mayoritaria de la sociedad paraguaya que fue adjudicada para el despliegue de la red 5G. En esas publicaciones, difundidas los días 5 y 6 de noviembre, la empresa informó que transfirió sus acciones y que formalizó su desvinculación administrativa y financiera de la compañía local.

Conatel confirmó que esa operación se realizó sin la autorización previa del ente regulador, como exige la Ley N° 642/95 de Telecomunicaciones. La firma argentina no identificó públicamente a quién transfirió su participación, por lo que el directorio asegura que todavía “desconoce” quién habría asumido el control accionario de la adjudicataria.

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El desconocimiento de Conatel llama la atención, pues ABC viene advirtiendo sobre los vínculos de Nubicom al Grupo Vázquez.

Nubicom: Sumario por transferencia clandestina de acciones

El presidente de Conatel, Juan Carlos Duarte Duré, y los miembros del directorio confirmaron a ABC que la decisión de abrir el procedimiento se tomó luego de los comunicados de la empresa argentina. El organismo había solicitado previamente explicaciones a Nubicom Paraguay SA y le había otorgado un plazo de 24 horas para informar sobre su situación accionaria.

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El abogado y miembro del directorio Fernando Machuca explicó que la publicación de la matriz argentina fue el elemento que llevó al regulador a iniciar la investigación. Según indicó, la legislación establece que cualquier cambio o transferencia de acciones debe contar con autorización previa de Conatel.

Machuca agregó que, al no existir constancia de una autorización, el organismo sigue considerando a Nubicom Paraguay SA como el mismo licenciatario. “Entonces eso nunca pasó, para nosotros siempre es el mismo licenciatario”, afirmó.

El funcionario explicó que el ente remitió una nota a Nubicom Paraguay para que aclarara si existió algún acuerdo o transferencia accionaria. Tras el vencimiento del plazo concedido y ante la información divulgada por la firma argentina, el directorio resolvió avanzar con el sumario.

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Para Conatel traspaso de acciones de Nubicom SRL es “hecho nuevo”

Por su parte, el miembro del directorio Víctor Martínez señaló que la publicación de Nubicom SRL constituyó un hecho nuevo para el organismo. “Lo que sucede la semana pasada es un hecho nuevo de una posible transferencia de acciones sin la autorización previa exigida por parte del ente regulador”, manifestó.

Durante la entrevista con ABC, Martínez reconoció que el organismo no tiene información sobre quién habría adquirido la participación de Nubicom SRL. La empresa argentina comunicó que realizó la transferencia, pero no reveló la identidad del comprador.

La explicación de Conatel se da pese a que ABC ya había advertido sobre la presencia de representantes vinculados al Grupo Vázquez en la administración de Nubicom Paraguay SA y sobre los vínculos de la compañía con personas relacionadas con Ueno Bank. La Contraloría también mencionó en su informe a directivos de la firma entre las personas imputadas por el Ministerio Público en la causa vinculada al banco.

Consultado sobre estos antecedentes, Martínez sostuvo que en los registros del organismo no figura una transferencia de acciones, aunque sí una modificación en la integración del directorio mediante un acta de asamblea que la empresa había remitido anteriormente.

Ante la consulta de ABC sobre los antecedentes públicos de la participación de personas vinculadas al Grupo Vázquez y la garantía de mantenimiento de oferta presentada por Ueno Bank durante la licitación, Martínez defendió que el regulador debe respaldar sus actuaciones con documentos.

“Todas las acciones que haga el regulador las tiene que hacer fundamentado en documentación. No podemos exponer al Estado paraguayo a tomar decisiones que posteriormente terminen en una demanda”, respondió. Añadió que el organismo está tomando los recaudos necesarios para obtener información comprobable y evitar decisiones basadas únicamente en comentarios.

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Contraloría pidió analizar la extinción de la licencia 5G

El inicio del sumario de Conatel coincide con la recomendación de la Contraloría General de la República (CGR), que pidió al regulador determinar si existen causales para extinguir la licencia otorgada a Nubicom.

Martínez aclaró el organismo debe identificar primero una causal y, si corresponde, iniciar el procedimiento administrativo con garantías para la empresa.

El funcionario reconoció que existe la posibilidad de que la empresa pierda la autorización para operar la banda 5G. “En este momento estamos ante la posibilidad, no podemos prejuzgar ni preopinar, pero estamos ante una posibilidad de la cancelación de esa licencia”, admitió.

Sin embargo, Martínez sostuvo que Conatel debe determinar con precisión cuál sería el incumplimiento. Consultado sobre las observaciones de la Contraloría respecto al servicio ofrecido a los usuarios, señaló que el pliego de bases y condiciones no establecía una cantidad mínima de abonados como requisito.

“En el pliego de bases y condiciones no está esa condición. Entonces nosotros tenemos que, como nos recomienda la Contraloría, identificar cuál es la causal para generar ese sumario administrativo”, explicó.

También defendió la cautela del organismo ante la posibilidad de que una decisión sin suficiente sustento documental derive en acciones judiciales contra el Estado. “Tenemos que ser muy prudentes en ese sentido porque mal podríamos hacer en someter al Estado paraguayo a posteriores demandas de las empresas afectadas”, señaló.

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Lo que alegó Conatel sobre préstamos de Ueno a Nubicom

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el financiamiento que Nubicom ha recibido de Ueno Bank para desarrollar la infraestructura de la red 5G. La entidad bancaria fue sometida a un proceso de resolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).

Martínez reconoció que los préstamos concedidos por el banco generan preocupación dentro del organismo regulador, debido a su posible impacto en el despliegue de la red.

“Cuando tomamos conocimiento de ciertos empréstitos que ha hecho esa empresa (de Ueno Bank), nos quedamos muy preocupados por lo que podría complicar el despliegue del proyecto”, manifestó.

El funcionario indicó que Nubicom Paraguay SA instaló una determinada cantidad de estaciones radiobase, pero que Conatel desconoce cuál es la situación actual de la empresa y cómo continuará el desarrollo de la infraestructura.

Designan jueces instructores

Mediante el artículo 2° de la Resolución de Directorio N° 2816/2026, Conatel designó al abogado Sergio Fernández como juez de instrucción y al abogado Nelson Armoa como secretario del sumario.

Ambos tendrán a su cargo la sustanciación del procedimiento, la apertura de la causa a prueba y la recepción de los descargos correspondientes. Posteriormente, el directorio deberá analizar las actuaciones y emitir una resolución sobre la presunta transferencia accionaria.