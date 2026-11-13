Marco Riquelme: “Me sentí profundamente traicionado por Santiago Peña”

En comunicación con ABC Cardinal, Marco Riquelme, ministro que continúa al frente de la cartera de Industria y Comercio bajo la actual administración del presidente Pedro Alliana, no ocultó el impacto personal que le generó la crisis política y financiera de los últimos días, generada por UENO Bank y la vinculación con el expresidente de la República Santiago Peña.

“Fue una semana de mucha angustia; la verdad es que me sentí profundamente traicionado y muchas cosas pasaban por mi cabeza, pero soltar el barco en un momento de crisis no es la decisión correcta”, relató el secretario de Estado.

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En ese sentido, confirmó que todo su equipo de trabajo sigue operativo y coordinando acciones de emergencia. El objetivo prioritario, según indicó, es garantizar que los ahorristas afectados por el banco caído puedan recuperar su dinero en el menor tiempo posible.

“No importa si es el presidente de la República”

Al evaluar el impacto internacional de lo sucedido, Riquelme sostuvo que Paraguay envía una señal de madurez institucional. Según su visión, el país demuestra que las leyes se aplican sin importar el rango de los involucrados cuando salen a la luz hechos irregulares.

“Lo que estamos transmitiendo hacia afuera es que en Paraguay pueden ocurrir hechos de flagrancia como los que pasaron, pero este es un país en el que, cuando salen a la luz, se toman las decisiones que se tienen que tomar. No importa si es el presidente de la República, las instituciones actúan y aplican las consecuencias”, afirmó.

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Asimismo, el ministro destacó la actitud de la ciudadanía durante los días más críticos. Valoró que la presión social se haya mantenido dentro de los márgenes del respeto y sin violencia, lo que facilitó una transición ordenada y permitió que, tras asumir el nuevo jefe de Estado, existan condiciones para volver a trabajar.

Decepción de Peña y del BCP

Riquelme reiteró que su sentimiento de traición no solo apunta al exmandatario Santiago Peña por la crisis institucional desatada, sino también a la situación que salpicó al Banco Central del Paraguay (BCP), una entidad en cuya solidez técnica siempre confió.

No obstante, defendió la trayectoria de la banca matriz y aseguró que su fortaleza financiera es precisamente lo que hoy permite responder con rapidez a los clientes afectados.

“El Banco Central del Paraguay es una de las instituciones más sólidas que tiene nuestro país; se trabajó por décadas para que eso sea una realidad y hoy, gracias a sus reservas, se pudieron implementar los mecanismos para que los ahorristas cobren lo antes posible”, explicó.

De cara al futuro inmediato, el titular de Industria y Comercio señaló que la prioridad del Ejecutivo es pasar página y enfocarse en medidas concretas para reactivar y dinamizar la economía tras el lamentable episodio político.

El futuro político y la chapa de 2028

Consultado sobre sus aspiraciones electorales, ya que su nombre sonaba como posible integrante de la chapa presidencial para 2028 junto a Pedro Alliana, quien ahora quedó fuera de carrera tras asumir la presidencia, Riquelme explicó que la urgencia de la gestión actual absorbe por completo su agenda y la de todo el equipo económico.

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“Hoy no estoy ni pensando en eso; estamos demasiado enfocados trabajando 14 horas por día para atender todo lo que tenemos enfrente. Estos mecanismos de dinamización de la economía requieren mucha coordinación con los ministerios y con el Banco Central”, aseveró.

Finalmente, detalló las extensas jornadas del último fin de semana dedicadas a seleccionar a los mejores perfiles técnicos para el BCP y pidió prudencia antes de hablar de futuras candidaturas.