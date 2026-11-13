¿Qué implica la imputación de Peña por asociación criminal?

La abogada Alejandra Peralta, habló en contacto con ABC Cardinal con respecto a la ampliación de imputación contra el expresidente de la República, Santiago Peña, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo y otros por asociación criminal que cambiaría la naturaleza y señala que el punto clave estaría en el lavado de activos.

“La asociación criminal permite diagramar toda la estructura porque es una estructura penal que necesita una organización jerárquica para su funcionamiento, eso nos va a traer como resultado todo el esquema, cómo funcionaba, quiénes dirigían, quiénes ocupaban los cargos y cuál era el rol de cada uno, y finalmente, cuándo nos conduce al lavado de activos”, puntualizó.

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En este sentido, aseveró que la nueva imputación por asociación criminal abre la puerta a investigar lavado de dinero y que esto serviría para poder seguir el dinero, la famosa “ruta del dinero”.

La expectativa de pena por asociación criminal es de 5 años, según la ley

En cuanto a la expectativa de pena por asociación criminal, Peralta explicó que la ley contempla unos 5 años, mientras que el delito de lavado de activos suma otros 10 años, totalizando una condena potencial de 15 años de privación de libertad al igual que la pena máxima por lesión de confianza.

La especialista remarcó que lo verdaderamente importante no son los años de expectativa de pena, en este caso, sino que la diferencia radica en que la investigación conduzca a donde está el dinero, ya que el fin último es recuperarlo para resarcir el daño ocasionado a las instituciones y a la ciudadanía.

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“Se puede hacer una investigación más sólida y más amplia se puede llegar hasta el dinero no solo quedarnos con la certeza de que Santiago Peña es culpable”, sostuvo.

Urge activar cooperación internacional, señala experta

La especialista, refirió que urge solicitar la cooperación internacional debido a que se trata de un delito transnacional y ello conlleva ir más allá de nuestras fronteras.

“Urge activar ya la cooperación internacional, porque al ser un delito transnacional involucra cuentas a otros países y sobre todo eso se tiene que hacer la trazabilidad, entidades bancarias de otros países eso amplía la logística de esa investigación y se acorta un poco más esa transparencia que no se limite a las fronteras de nuestro país”, explicó.

Por último, Peralta reiteró que estas acciones permitirán llegar al objetivo principal de los investigadores, que no es únicamente confirmar las responsabilidades políticas o individuales, sino dar con el paradero de los fondos desviados.