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Economía
13 de noviembre de 2026 - 15:55

Ueno Bank: Aprocons exige apartar a Fiscal General y habla de un daño histórico al patrimonio público

Edificios de varios pisos con diseño antiguo y moderno, rodeados de estacionamiento y áreas verdes, sin personas presentes.
Aprocons manifestó su preocupación e indignación ante lo que considera podría constituir uno de los mayores perjuicios al patrimonio público de la historia del país. Composición generada con IA sobre fotografías cedidas

Aprocons pidió apartar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y reclamó investigar a las autoridades que pudieron haber permitido el uso irregular de fondos públicos y previsionales en el caso Ueno Bank. El gremio advirtió que la destitución de Santiago Peña no debe cerrar la crisis y exigió recuperar el dinero comprometido.

Por Víctor Ferreira
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La Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons) exigió el apartamiento del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y reclamó una investigación integral sobre los hechos que derivaron en la caída de Ueno Bank y el inicio de su proceso de resolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).

En un comunicado difundido este viernes 13 de noviembre, la organización expresó su preocupación e indignación ante lo que considera podría constituir uno de los mayores perjuicios al patrimonio público de la historia del país.

Sostuvo que los hechos trascienden el ámbito de un escándalo financiero y apuntó al presunto aprovechamiento del poder político, la complicidad de autoridades y organismos de control y la utilización de recursos públicos para favorecer intereses particulares.

Lea más: Petropar tenía casi US$ 46 millones depositados en Ueno Bank, según confirmó Wilka

Aprocons advirtió que la crisis no puede darse por superada con un simple cambio de autoridades ni permitir que las responsabilidades se diluyan con el paso del tiempo.

En ese sentido, reclamó que la investigación alcance tanto a quienes ejecutaron y se beneficiaron de las operaciones como a los funcionarios y organismos que debían prevenirlas, supervisarlas o autorizar la administración de los recursos.

Ciudadanos exigen la destitución del fiscal general.
Ciudadanos exigen la destitución del fiscal general.

Aprocons cuestiona al fiscal general

Uno de los principales reclamos del gremio apunta al Ministerio Público. La asociación manifestó que la pasividad y los cuestionamientos sobre determinados procedimientos fiscales generan dudas acerca de la eficacia y la conducción de la investigación.

Por ese motivo, exigió el apartamiento del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, al considerar que su gestión no estuvo a la altura de las exigencias de una situación que calificó de histórica.

La organización también reclamó que la investigación sea independiente, diligente y profesional, sin titubeos y sin distinciones entre los ejecutores de las operaciones y quienes pudieron haber permitido que se concretaran.

Reclaman recuperar fondos públicos y previsionales

Aprocons sostuvo que no basta con investigar y sancionar a los responsables, sino que la identificación, inmovilización y recuperación de los activos presuntamente desviados debe convertirse en una prioridad nacional.

Lea más: Conatel movió G. 70.000 millones a Ueno un mes antes de la caída del banco

Para ello, pidió utilizar todos los mecanismos judiciales y de cooperación internacional disponibles, de manera que los recursos recuperados regresen a sus legítimos titulares, con respeto al debido proceso.

El comunicado también insta al nuevo Gobierno, encabezado por Pedro Alliana, a cooperar plenamente con la Justicia, transparentar las actuaciones y revisar los mecanismos de control. La asociación considera que la destitución del anterior presidente de la República, Santiago Peña, no debe significar el cierre de la crisis.

Además, reclamó garantías para que personas sobre las que existan indicios fundados de participación en los hechos no ocupen cargos de responsabilidad mientras se esclarezca su situación.

Santiago Peña en traje formal, conversando, con edificio curvilíneo de Ueno Bank y grupo de personas al fondo.
La destitución del anterior presidente de la República, Santiago Peña, no debe significar el cierre de la crisis, afirma Aprocons.

Hablan de traición a la Patria

En uno de los pasajes más duros del pronunciamiento, Aprocons sostuvo que quienes utilizan el poder recibido de la ciudadanía para enriquecerse a costa del presente y el futuro del país traicionan la confianza pública.

Incluso, afirmó que quienes deliberadamente se confabulen para saquear recursos de la Nación, comprometer las instituciones y sacrificar el futuro del Paraguay en beneficio propio merecen ser considerados, en el sentido más profundo de la expresión, traidores a la Patria.

Finalmente, la asociación convocó a la ciudadanía, los gremios y las organizaciones civiles a mantener una vigilancia activa, informada, firme y pacífica, y pidió evitar el olvido, la resignación y el cierre prematuro de las investigaciones.

“Que se conozca toda la verdad, que se haga justicia y que se recupere el dinero de los paraguayos”, concluye el comunicado firmado por la Comisión Directiva de Aprocons.

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