Constructoras eléctricas temen que los fondos de la ANDE atrapados en Ueno Bank frenen las obras

El presidente de la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel), Ing. Gianmarco Felippo, recordó que entre los fondos comprometidos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) figuran US$ 21 millones de un préstamo destinado a obras y una carta de crédito por casi US$ 47 millones para proveedores internacionales. Los datos, precisó, fueron proporcionados por la presidencia de la ANDE.

“Son recursos por recuperar, y nos preocupa que el proceso afecte el ritmo de las obras en curso”, expresó el titular del gremio.

La advertencia llega poco después de que el presidente de la ANDE, Félix Sosa, admitiera que podrían postergarse determinadas obras mientras no se recuperen los fondos. La institución, además, inició gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para buscar alternativas que permitan sostener el financiamiento de los proyectos.

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Meses que la red no tiene

Pero el problema no se agota en Ueno Bank. Felippo señaló que 2026 fue un año de demanda muy elevada, aunque con un ritmo de ejecución por debajo de lo que el sistema necesitaba. El consumo eléctrico creció 17,5% en el primer trimestre frente al mismo periodo de 2025, lo que presiona aún más las redes de transmisión y distribución.

En ese contexto, el dirigente apuntó a los tiempos de la contratación pública. “Lo que más nos preocupa no es la cantidad de llamados sino los tiempos: entre la apertura de ofertas, la adjudicación y la orden de inicio se pierden meses que la red no tiene”, sostuvo.

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A las demoras en las licitaciones se suman las del cobro. Según explicó el presidente de Cecoel, la ANDE desembolsa con relativa rapidez una vez cerrados los certificados, pero los trámites previos de fiscalización y documentación pueden extenderse mucho. Así, las contratistas terminan cobrando entre seis y diez meses después de concluir los trabajos, lo que golpea su flujo de caja y limita su capacidad para encarar nuevos proyectos. Para corregirlo, el gremio propone reforzar los equipos de fiscalización y fijar plazos máximos para el cierre de certificados.

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La meta de US$ 614 millones para 2027

De cara al próximo año, la ANDE proyecta invertir US$ 614 millones en obras físicas, cerca de 20% más que los US$ 511 millones previstos para 2026. Desde Cecoel consideran viable ejecutar ese presupuesto, aunque advierten que dependerá de condiciones financieras y administrativas que hoy no están garantizadas.

Felippo explicó que unos US$ 313 millones deberían salir de recursos propios de la ANDE. En ese sentido, valoró las inversiones hechas durante 2026 para reducir las pérdidas por conexiones directas y clandestinas, que podrían mejorar la recaudación de la estatal.

Aun así, sostuvo que las necesidades de infraestructura exigen ampliar las fuentes de financiamiento, con mecanismos de participación privada y asociaciones público-privadas. Recordó que, según se indicó en la mesa eléctrica, la ANDE no alcanza el 30% de los recursos que requiere para transmisión y distribución.

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Previsibilidad y un regulador pendiente

El gremio asegura que las empresas paraguayas tienen capacidad para ejecutar las obras, pero reclama previsibilidad: calendarios de licitación que se cumplan y adjudicaciones en plazos razonables.

Otro punto prioritario es la creación de un ente regulador eléctrico independiente. La propuesta avanzó en 2026 con una consulta pública y la participación de varios gremios, pero su tratamiento legislativo quedó postergado. Para Cecoel, un regulador permitiría fijar criterios técnicos para las tarifas, dar mayor claridad a los inversionistas y fortalecer la institucionalidad del sector.

“El país ya tiene el diagnóstico, tiene el borrador y tiene el consenso del sector privado. Lo que falta es decisión política para tratarlo y aprobarlo”, afirmó Felippo.

Para 2027, Cecoel mantiene expectativas moderadamente optimistas, impulsadas por el crecimiento de la demanda y la necesidad de ampliar la red. Espera que se avance hacia un ente con independencia real, directorio técnico, presupuesto propio y potestad tarifaria, aunque advierte que el financiamiento seguirá siendo uno de los principales desafíos.