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Economía
14 de noviembre de 2026 - 07:00

Sepa cómo verificar si sus títulos de inversión están a su nombre en el portal de Cavapy

Los especialistas apuntan a la necesidad de ampliar la base de inversionistas institucionales, modificar ciertos patrones culturales empresariales y fortalecer la formación financiera.
Los especialistas apuntan a la necesidad de ampliar la base de inversionistas institucionales, modificar ciertos patrones culturales empresariales y fortalecer la formación financiera.

La Caja de Valores del Paraguay (Cavapy) recordó que su Portal del Inversionista permite consultar en un solo lugar las inversiones registradas en las distintas casas de bolsa con las que opera cada persona. El acceso es gratuito.

Por ABC Color
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La Caja de Valores del Paraguay (Cavapy) recordó que su Portal del Inversionista permite consultar en un solo lugar las inversiones registradas en las distintas casas de bolsa con las que opera cada persona.

El servicio gratuito permite verificar las inversiones de cada casa de bolsa y descargar reportes en Excel o PDF, refirió la Caja.

Lea más: Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal

Qué inversiones se pueden consultar en el portal de Cavapy

El portal muestra el estado de los instrumentos bursátiles y su calendario de vencimientos. También permite consultar si hay títulos físicos bajo custodia de Cavapy y ver las acciones escriturales, que se registran en una cuenta. Los reportes se pueden descargar en Excel o PDF.

La herramienta, incorporada como parte de la implementación del sistema Montran, permite revisar a nombre de quién quedó registrada una inversión. “A través del portal, el inversionista puede controlar, por ejemplo, que una casa de bolsa haya registrado correctamente los títulos y los haya puesto a nombre de sus correspondientes titulares”, señaló Cavapy.

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Dónde consultar las inversiones en fondos mutuos

“Los Fondos Mutuos no forman parte de los datos disponibles en este Portal, ya que su información es compartida por cada Administradora de Fondos según sus canales correspondientes”, indicó la entidad.

Lea más: Caso Ueno: denunciante cuestiona que Fernández Valdovinos y Moreno sigan sin imputación

Cómo crear una cuenta en el Portal del Inversionista

El primer paso es entrar a cavapy.com.py y seleccionar “Portal del Inversionista”, en la parte superior derecha de la página. Una vez creada la cuenta, el inversionista recibe un código de acceso que debe enviar a cada casa de bolsa en la que tenga una cuenta.

Cada casa de bolsa verifica el código para autenticar la identidad del inversionista y vincular su cuenta al portal, concluye el comunicado.

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