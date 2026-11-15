ANDE energiza nuevo transformador en La Victoria y reporta avances en Yguazú y Acaray

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) puso en servicio este sábado 14 de noviembre el tercer transformador de potencia de la Subestación La Victoria, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, departamento Central. El nuevo equipo es de 80 MVA y 220/23 kV. Con la incorporación del TR03, la subestación pasó a tener tres transformadores de 80 MVA cada uno y una capacidad total de 240 MVA, frente a los 160 MVA con los que operaba hasta ahora.

Según la institución, la ampliación beneficia a clientes de San Lorenzo, parte de Capiatá, J. Augusto Saldívar y Guarambaré, entre otras zonas. La ANDE sostiene que permitirá responder mejor en los períodos de máxima demanda y dará mejores condiciones operativas al sistema eléctrico metropolitano.

La obra forma parte del Plan Bianual de la Gerencia Técnica. Incluyó el montaje del transformador, adecuaciones y trabajos electromecánicos en los patios de 220 kV y 23 kV, además de obras civiles complementarias.

La ejecución estuvo a cargo de equipos de la Gerencia Técnica, la Dirección de Distribución y la Dirección de Telemática. La ANDE no informó el costo de esta ampliación.

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Acaray: 66% de avance y US$ 25 millones en juego

El viernes 13 de noviembre, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, se reunió con las empresas contratistas y los funcionarios a cargo de la recapacitación y modernización de la Subestación Acaray, en Hernandarias, Alto Paraná. También participó el director de Gestión Regional, Jorge Barrios.

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El proyecto registra un avance global del 66% y una inversión estimada en US$ 25 millones. Se ejecuta bajo la Licitación Pública Internacional ANDE BID N.º 1815/24.

Los trabajos comprenden la renovación de los patios de 220 kV, 66 kV y 23 kV. Se sustituyen equipos de potencia, maniobra y medición, y se modernizan los sistemas de protección, control y automatización.

La obra acompaña la repotenciación de la Central Hidroeléctrica Acaray y forma parte del programa de modernización del Complejo Hidroeléctrico Acaray-Yguazú, con una inversión global estimada en US$ 150 millones.

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Línea de 500 kV Yguazú–Valenzuela: 80% de avance global

Sosa también encabezó una visita técnica a la Subestación Yguazú. Allí se construye la posición de salida de la línea de transmisión de 500 kV Yguazú–Valenzuela, junto con los suministros y trabajos para su puesta en servicio.

La ANDE informó un avance físico del 60% en la construcción de la línea y un avance global del 80%. En el recorrido se coordinaron acciones para agilizar los trabajos, pero la institución no precisó una fecha de culminación.

La obra demanda unos US$ 94,5 millones. Prevé 204 kilómetros de línea y más de 500 torres, y unirá las subestaciones Yguazú (Alto Paraná) y Valenzuela (Cordillera), con capacidad de hasta 2.000 MVA.

Según la ANDE, ampliará la capacidad de transporte del sistema de 500 kV y mejorará la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional, con vistas al crecimiento de la demanda y la expansión industrial.

En la misma jornada, Sosa mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Yguazú, Rafael Kawano, y con concejales municipales. El objetivo fue coordinar acciones conjuntas para mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el municipio.

Según la publicación, se abordaron las necesidades de la comunidad y las acciones que pueden impulsarse entre la ANDE y el gobierno local para fortalecer la infraestructura.

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San José de los Arroyos: 95% de avance y fecha de inauguración

Sosa se reunió además con su equipo técnico y con el intendente de San José de los Arroyos para evaluar la futura Subestación San José de los Arroyos. La obra tiene un avance general del 95% y la ANDE prevé inaugurarla en la segunda quincena de diciembre.

La subestación contempla un transformador de 50 MVA (66/23 kV), cuatro salidas de media tensión de 23 kV y una línea de transmisión de 66 kV desde la Subestación Valenzuela.

La capacidad de transformación será cinco veces superior a la demanda actual de la zona, que ronda los 10 MVA. La ANDE sostiene que esto dejará margen para nuevas industrias.

La inversión es de US$ 6.089.363, financiada por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). Corresponde a la Licitación Pública Internacional ANDE-Fonplata N.º 1561/2020, Lote 2, Contrato N.º 8395/2021. Beneficiará a más de 15.000 clientes de San José de los Arroyos y Nueva Londres.