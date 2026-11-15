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Economía
15 de noviembre de 2026 - 14:42

Baruja pide acelerar alcantarillado en Carapeguá y promete asfaltado en Paraguarí

El ministro del MOPC, Juan Carlos Baruja, se reunió con técnicos de la cartera, Claudia Crosa y Pablo Adorno, y de la constructora, Alfredo Aranda, para verificar el avance del alcantarillado sanitario de Carapeguá.
El ministro del MOPC, Juan Carlos Baruja, se reunió con técnicos de la cartera, Claudia Crosa y Pablo Adorno, y de la constructora, Alfredo Aranda, para verificar el avance del alcantarillado sanitario de Carapeguá.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. El ministro del MOPC pidió acelerar las obras de alcantarillado en este distrito y prometió que el asfaltado en distritos de Paraguarí se concretará.

Por Emilce Ramírez
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Durante una recorrida por el campamento de la empresa contratista, el ministro del MOPC, Juan Carlos Baruja, se interiorizó del avance de la construcción de una red de alcantarillado sanitario en Carapeguá.

El secretario de Estado pidió a los responsables de la constructora Consorcio Carapeguá acelerar los trabajos para que la obra concluya antes del plazo previsto. La entrega está programada para abril de 2028, pero pidió que se adelante a diciembre de 2027.

El ministro Juan Carlos Baruja y equipo técnico del MOPC y de la contratista revisaron el avance del alcantarillado sanitario de Carapeguá.
La construcción de la circunvalación está prevista en el kilómetro 98 de la ruta PY01, en el distrito de San Roque González.

Dijo que la visita a la base de la constructora se enmarca en la directiva que viene aplicando desde el primer día de su gestión: verificar las obras en ejecución, ver las dificultades y procurar que todo se acelere.

Lo acompañaron la directora de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), ingeniera Claudia Crosa; el coordinador de la Coordinación de Proyectos de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas (CAPSOH), ingeniero Pablo Adorno, y técnicos de la empresa contratista.

En la ocasión, la ingeniera Crosa explicó que el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales de Carapeguá registra un 23 % de avance general.

El coordinador de la CAPSOH, ingeniero Pablo Adorno, explicó al ministro Juan Carlos Baruja el avance del alcantarillado sanitario de Carapeguá.
El coordinador de la CAPSOH, ingeniero Pablo Adorno, explicó al ministro Juan Carlos Baruja el avance del alcantarillado sanitario de Carapeguá.

La obra beneficiará inicialmente a 12.000 habitantes y tendrá capacidad para alcanzar a unas 18.000 personas, mejorando las condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad.

La obra forma parte del Programa de Saneamiento de Ciudades Intermedias, que contempla una inversión global de USD 52 millones, financiada por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Además de Carapeguá, el programa incluye intervenciones en San Ignacio, Santa Rosa del Aguaray y Santa Rita.

La construcción está a cargo del Consorcio Sanitario Carapeguá, integrado por Chávez Hausman y Benito Roggio S.A. La fiscalización corresponde al Consorcio ELC-CYD, conformado por Electroconsult del Paraguay S.A. y CyD Ingeniería Ltda.

Lea más: Promesas de asfaltado de Quiindy-Ybycuí y Borja-Mbuyapey siguen sin concretarse

Duplicación de la ruta PY01 y construcción de circunvalaciones en varios distritos

Consultado sobre el futuro de las ciudades con circunvalaciones, el ministro confirmó la realización del proyecto de duplicación de la ruta PY01, que demandará una inversión de casi USD 500 millones e incluye obras complementarias.

La construcción de circunvalación prevista en el kilómetro 98 de la ruta PY01, distrito de San Roque González.
La construcción de la circunvalación está prevista en el kilómetro 98 de la Ruta PY01, en el distrito de San Roque González.

Según informó, están previstas una nueva circunvalación en Yaguarón, la ampliación de las circunvalaciones de Paraguarí y Carapeguá, y otra nueva circunvalación en San Roque González de Santa Cruz.

<b>Tramos solicitados en Paraguarí</b>

Ante la consulta sobre los pedidos de obras realizados por pobladores del departamento, Baruja dijo que se está interiorizando de los tramos solicitados y que busca la manera de agilizarlos.

Mencionó otros proyectos en carpeta: la ruta que va de Quindy a Ybycuí y el asfaltado sobre empedrado desde Ybytymí hasta La Colmena y desde Mbuyapey hasta Borja. Anunció que próximamente verificará el avance de las obras en la ruta Quyquyhó - María Antonia.

Lea más: Carapeguá: denuncian filtración de agua servida y obras inconclusas de alcantarillado

Respecto al Plan 1000 kilómetros de asfaltado y empedrado, aseguró que se mantiene dentro de lo previsto y que próximamente llegará a varios distritos del departamento de Paraguarí.

Pobladores aguardan asfaltado de 21 kilómetros entre Quiindy y Ybycuí.
Pobladores aguardan asfaltado de 21 kilómetros entre Quiindy y Ybycuí.

Sobre la salud financiera del MOPC, afirmó que trabaja de cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que las empresas contratistas puedan cobrar la mayor cantidad posible de recursos.

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