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Economía
16 de noviembre de 2026 - 14:12

ANDE: el consumo de energía ya llegó al 93% de todo 2025 y todavía faltan dos meses

Crecimiento del consumo eléctrico, según la ANDE.
Crecimiento del consumo eléctrico, según la ANDE.Infografía, ABC Digital

Entre enero y octubre, la demanda eléctrica acumuló 27.407 GWh, un 16% más que en el mismo periodo de 2025, según la ANDE. Todo el año pasado cerró en 29.419 GWh, por lo que ya llegó al 93% del año anterior. Octubre, sin embargo, registró el menor crecimiento mensual del 2026: 7,2%.

Por Silvana Bogarín
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La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que el consumo de energía en el país mantiene una “tendencia de crecimiento sostenido”. En términos concretos, la demanda acumulada pasó de 23.636,4 GWh entre enero y octubre de 2025 a 27.407,1 GWh en el mismo lapso de este año, unos 3.770 GWh más.

La empresa estatal atribuye el aumento al “dinamismo de la actividad económica” y a las mayores necesidades energéticas del país. En el material difundido por la ANDE no se detalla, sin embargo, qué sectores o tipos de usuarios explican la suba.

El mes de mayor consumo en lo que va del año fue marzo, con 3.271,1 GWh, seguido de enero, con 3.212,6 GWh, y febrero, 3.077,4 GWh.

Lea más: La ANDE pone en riesgo hasta las viviendas en Alto Paraguay

Un crecimiento que se modera

Consumo eléctrico enero - octubre 2025/2026.
Consumo eléctrico enero - octubre 2025/2026.

La variación acumulada frente a 2025 arrancó el año en 13,3% en enero y trepó hasta un pico de 21% en abril. Desde entonces fue bajando mes a mes: 19,4% en mayo, 18,3% en junio, 18,2% en julio, 17,9% en agosto y 17% en setiembre, hasta cerrar octubre en 16%.

En octubre, la demanda de 2.712.712 MWh, se compara con los 2.529.726 MWh del mismo mes de 2025, lo que implica el 7,2% de crecimiento. Según los datos mensuales del gráfico de la ANDE, es el menor aumento interanual de lo que va del año.

Aun así, el 16% acumulado supera el 12,5% que creció el consumo en todo 2025. Y con dos meses todavía por computar, los 27.407 GWh de este año ya equivalen a cerca del 93% de los 29.419 GWh registrados en el ejercicio anterior completo.

La serie histórica de la ANDE muestra que la demanda no dejó de subir desde 2021. Ese año se registraron 18.583 GWh; en 2025 la cifra llegó a 29.419 GWh.

El consumo creció 5,7% en 2022; 12,4% en 2023; 18,5% en 2024 (el mayor salto del periodo) y 12,5% en 2025.En cuatro años, el consumo eléctrico acumuló un aumento de más de 10.800 GWh, equivalente a un 58% sobre el nivel de 2021.

Lea más: ANDE energiza nuevo transformador en La Victoria y reporta avances en Yguazú y Acaray

Quién abasteció la demanda

La demanda de octubre fue cubierta casi en su totalidad por Itaipú Binacional, que suministró 2.502.587 MWh, alrededor del 92% del total.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) suministró 176.398 MWh, y la Central Hidroeléctrica Acaray, 33.694 MWh.

La ANDE destacó además la incorporación de la planta fotovoltaica de Puerto Esperanza, en el Chaco paraguayo, que inyectó aproximadamente 33 MWh al sistema. La institución lo presentó como un avance en la “diversificación de las fuentes de generación”, aunque ese aporte representó apenas el 0,001% de la energía abastecida en el mes.

Ante este escenario, la ANDE aseguró que “avanza con la planificación y ejecución de obras estratégicas de infraestructura eléctrica”. Según precisó, el objetivo es ampliar la capacidad del sistema, fortalecer la confiabilidad del suministro y acompañar el desarrollo sostenible del país.

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