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Noticias del Chaco
16 de noviembre de 2026 - 11:55

La ANDE pone en riesgo hasta las viviendas en Alto Paraguay

Dispositivo electrónico dañado con carcasa rota, mostrando circuitos internos en una habitación oscura.
El televisor dañado por la subida del voltaje de la energía eléctrica, que casi ocasionó un incendio en la vivienda.Carlos Almiron

No cesan los permanentes cortes y la inestabilidad del voltaje de la energía eléctrica proveída por la ANDE en las comunidades del Alto Paraguay. Este fin de semana, la problemática casi provocó el incendio de una vivienda en Fuerte Olimpo.

Por Carlos Almirón
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El pésimo servicio que reciben los usuarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no da tregua; por el contrario, la situación tiende a empeorar, sin que desde la propia institución exista algún proyecto o programa que busque mejorar el servicio, que tantos daños económicos está ocasionando a numerosas familias de esta zona chaqueña.

Pai Carlos Coronel.
Pa'i Carlos Coronel cuenta cómo el mal servicio de la ANDE afectó una celebración religiosa e hizo explotar los focos.

Lea más: ANDE en Alto Paraguay: voltaje inestable, electrodomésticos dañados y falta de agua

La inestabilidad del voltaje se produce de manera permanente y ya ocasionó la quema de cientos de electrodomésticos en las diferentes comunidades. El problema comienza cuando la tensión de la energía desciende sin motivo aparente para luego, en cuestión de segundos, comenzar a subir de manera descontrolada, superando fácilmente los 300 voltios y ocasionando los daños mencionados.

Casi provoca un incendio

La vivienda de una comerciante de Fuerte Olimpo fue una de las tantas afectadas este fin de semana por esta problemática. La inestabilidad del voltaje provocó la explosión de un televisor, que posteriormente comenzó a arder en llamas. Por fortuna, varias personas se encontraban dentro del local comercial y reaccionaron de inmediato para sofocar el incendio.

El hecho se produjo en la tarde del sábado, sin que se registrara ningún temporal en la zona. La temperatura superaba los 40 grados cuando el terror de la inestabilidad del servicio eléctrico volvió a hacerse presente en todo el departamento, ocasionando cuantiosos daños económicos a las familias por la quema de sus electrodomésticos.

Espacio interior con electrodomésticos dañados, paredes con rastros de ser afectado por el incendio
La inestabilidad del voltaje por poco provocó el incendio de una vivienda en Fuerte Olimpo.

Varios usuarios de Carmelo Peralta, Fuerte Olimpo y Toro Pampa reportaron pérdidas de electrodomésticos. Sin embargo, esta vez la situación pudo haber sido mucho peor, ya que, si el principio de incendio en la vivienda de la capital departamental se hubiese producido durante la madrugada, las llamas podrían haber consumido por completo el local comercial.

Explosión de focos

El sacerdote Carlos Coronel mencionó que, al momento de producirse el problema con el servicio eléctrico, se encontraba realizando una celebración religiosa en la localidad de Puerto Guaraní, distrito de Fuerte Olimpo. En ese momento, los focos de la parroquia comenzaron a explotar en cadena, provocando un tremendo susto entre las personas que participaban de la actividad.

Lámpara led rota fijada en superficie de madera, con componentes visibles y fondo marrón.
Los focos explotan como petardos cuando se produce la inestabilidad del voltaje.

El pai Carlos, como todos lo conocen, lamentó la situación y señaló que esto no es nada nuevo. También criticó que este tipo de hechos se produzcan de manera permanente, ocasionando todo tipo de daños a las familias de la zona, sin que desde la ANDE se encuentre una solución para poner fin a este peligroso problema.

“Alguien debe encargarse de esta problemática, que no es nada nueva y que toca el bolsillo de las personas, en especial de los más humildes”, se quejó el sacerdote. Ya no se puede continuar viviendo de esta forma, manifestó finalmente.

Electrodomésticos dañados

Entre los artefactos afectados por esta inestabilidad, los que más se reportaron fueron televisores. En tanto, una educadora de Toro Pampa se quejó de haber perdido el cargador de su computadora, situación que le genera serias complicaciones, atendiendo a que nos encontramos a fin de año, época de evaluaciones finales en las instituciones educativas.

Ante esta situación, los usuarios plantean realizar una nueva manifestación, sumándose a las tantas que ya se llevaron a cabo, en busca de respuestas concretas que permitan mejorar el servicio que presta la ANDE en esta parte del país.

Televisor apagado en un entorno rústico, sugiriendo dificultades por el mal servicio eléctrico.
Un televisor dañado por la inestabilidad de voltaje, ante la rabia del usuario de la localidad de Toro Pampa.

La inestabilidad del voltaje se produce cuando la tensión comienza a descender hasta los 150 e incluso 100 voltios, situación que dura aproximadamente 10 segundos. Durante ese tiempo, las personas deben correr a desenchufar sus electrodomésticos, pues posteriormente la corriente comienza a subir hasta superar los 300 voltios, de manera inexplicable.

Lea también: Fuerte Olimpo: aulas modelo, pero a oscuras por el pésimo servicio de la ANDE

Lastimosamente, quienes no se encuentran en sus hogares no pueden desenchufar sus artefactos, que generalmente terminan siendo los más afectados. Resulta difícil, por ejemplo, mantener una heladera desenchufada durante varias horas mientras no se está en casa, ya que los alimentos que necesitan refrigeración pueden perderse fácilmente, señaló una usuaria.

Respuesta de la ANDE

Nelson Estigarribia, encargado del área de distribución de energía de la ANDE en Alto Paraguay, mencionó que está al tanto de esta problemática, pero que lamentablemente escapa a sus posibilidades brindar una respuesta inmediata. Explicó que las sobrecargas constituyen un problema que se origina entre las estaciones de Horqueta y Vallemí, donde deben realizarse los controles correspondientes.

“Nosotros recibimos la energía desde la estación de Vallemí”, sostuvo. Agregó que en todo este departamento chaqueño no se cuenta con una subestación, razón por la cual poseen la línea de transmisión más larga del país.

Estigarribia aseguró que informan permanentemente a sus superiores sobre esta problemática para que se encuentre una solución definitiva, pero lamentó que la resolución no dependa de ellos. “Lastimosamente, no está en nuestras manos”, manifestó finalmente el funcionario.

Medidor de voltaje en pared con pantalla azul mostrando 327 voltios; cables eléctricos conectados, entorno interior sin personas visibles.
Un medidor de voltaje en una vivienda de Fuerte Olimpo registra 327 voltios, lo que evidencia la inestabilidad del suministro eléctrico.

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