Este lunes, el Gobierno y varias organizaciones empresariales acordaron la conformación del gabinete de impulso económico, una mesa técnica de trabajo conjunto orientada a revisar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2027 y definir reformas estructurales ante la coyuntura económica del país.

El anuncio se dio en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, tras una reunión con el presidente Pedro Alliana.

Según Riquelme, este gabinete nace con el propósito de institucionalizar una plataforma permanente de diálogo, consenso, ejecución y medición de iniciativas entre el sector público y el privado.

“Hablamos de un nuevo plan de trabajo en conjunto con el sector privado. Principalmente, lo que venimos acostumbrados a hacer, que es el debate, el consenso y luego la ejecución y la medición de las iniciativas que planteamos, no solamente para este presupuesto, sino para futuras reformas que vamos a hacer en conjunto”, detalló.

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Líneas de trabajo con el gabinete

El ministro también mencionó “los principales” puntos que se abordarán con este equipo: La agenda del gabinete abordará de forma prioritaria cuatro líneas de trabajo:

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Plan de convergencia fiscal Reputación económica nacional e internacional Revisión de programas sociales y de gobierno: Bancarización e inclusión financiera

“Para nosotros realmente la mejor forma de trabajar es en conjunto, en consenso, escuchando y poder articular juntos, entre paraguayos, lo que es el futuro compartido que necesitamos desarrollar entre todos”, precisó.

Por su parte, el el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, calificó la reunión con el Gobierno como “muy amena, muy realista y dura en los conceptos”.

“Se ha conformado un equipo de trabajo; se va a conformar el gabinete de impulso económico que va a estar integrado por el sector público y privado por profesionales de ambos sectores. Sin ninguna duda, también hemos hablado del presupuesto actual; vamos a trabajar y vamos a estar comunicando en el futuro cercano más resultados que propuestas”, confirmó.

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“Un nuevo tiempo de trabajo”

Finalmente, el presidente de la Cámara de Importadores del Paraguay, Iván Dumot, alegó que se “inaugura un nuevo tiempo de trabajo” entre el sector público y privado.

Como parte de su idea, Dumot destacó que las situaciones actuales en el ámbito económico “no permiten debates de largo plazo”, por lo que se prevé actuar de “manera rápida” entre ambos sectores.

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