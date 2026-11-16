Un significativo deterioro viene registrando el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que en el mes de octubre alcanzó apenas 45,30 puntos, por debajo de la línea neutral, y en zona de pesimismo que viene reportando ya por varios meses consecutivos. Si bien el índice alcanzado en el décimo mes del año, se encuentra por encima de la puntuación lograda en setiembre de este año de 39,09 puntos y de agosto cuando llegó a 39,69 puntos, todavía se ubica en zona de pesimismo, con lo que se concluye que la percepción de los consumidores sigue siendo baja, de acuerdo con la encuesta.

Este relevamiento de datos realiza mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a los datos proporcionados en la encuesta permanente de hogares, que luego son procesados y difundidos por el Banco Central del Paraguay (BCP).

De esta manera, el resultado que llegue a una puntuación de 50 puntos es considerado neutral, mientras que los puntajes que superen este rango se encuentran en zona de optimismo y los que resulten por debajo de los 50 puntos están en zona de pesimismo.

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Actividad económica creciente

Llama la atención el resultado de la encuesta de ICC se de justamente en un escenario de crecimiento económico y baja inflación.

El Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) registró un incremento de 5,5% al noveno mes del 2026. El resultado logrado hasta setiembre último se encuentra inclusive por encima de la proyección oficial de crecimiento económico para este año previsto en 5%. De acuerdo con el reporte oficial, en el crecimiento interanual incidieron favorablemente el sector secundario (sobre todo la actividad electricidad y agua y las manufacturas) y los servicios. No obstante, el sector primario mostró una caída.

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Incertidumbres pesan más

Sin embargo, el contexto de incertidumbres marcado por los acontecimientos externos, sumado a las situaciones internas por el atraso de pago a proveedores, el déficit fiscal que nuevamente no cerrará en los límites propuestos, son algunas de las cuestiones que los consumidores tienen en cuenta en sus percepciones sobre la economía del país.

Cabe mencionar, que en el periodo en que se llevó a cabo esta encuesta (octubre), aún no estallaba el caso Ueno bank, que se encuentra ahora en proceso de resolución y cierre desde el 2 de noviembre, y que tiene atrapados aún a miles de ahorristas y de instituciones públicas, y de fondos jubilatorios que esperan recuperar su dinero.

A nivel de la economía familiar, los elevados precios de los principales bienes de la canasta (combustibles y alimentos), la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de las deudas en los hogares también pesan en la cautela de los consumidores.

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Confianza por subíndices

Al desagregar por componentes de análisis, el Índice de Situación Económica (ISE) registró un valor de 33,34 puntos (también en zona de pesimismo), cifra que mejoró levemente desde los 28,42 puntos que tenía en setiembre, aunque es inferior al registrado en octubre de 2025 cuando llegaba a 34,88 puntos . El ISE se refiere a la percepción que tienen los consumidores sobre su situación económica familiar actual, como también a nivel país.

Por su parte, el Índice de Expectativas Económicas (IEE) alcanzó un resultado de 57,25 puntos, y se posicionó en leve optimismo, frente al mes anterior (setiembre) cuando apenas registró 49,75 puntos, aunque el resultado fue inferior a la puntuación registrada en octubre del 2025 de 66,25 puntos. En este caso el IEE se refiere a la percepción que tienen los consumidores sobre el futuro de su economía personal y del país.

En cuanto a la predisposición a ahorrar, el porcentaje de encuestados que respondió de forma afirmativa a esta consulta fue de un 17% de acuerdo con el informe, lo que representa un aumento frente al 12% con respecto al mes anterior, pero una reducción de 2,75 puntos porcentuales en términos interanuales.

En cuanto a la adquisición de bienes durables, en términos mensuales las categorías de autos y motos registraron aumentos, la correspondiente a casas se mantuvo sin variación y la de electrodomésticos presentó una reducción