Ueno Bank: Ahorristas protestan frente al BCP por pagos pendientes y falta de respuestas

Ahorristas afectados por la caída de ueno bank se manifestaron desde temprano este lunes frente a la sede del Banco Central del Paraguay (BCP) para exigir que se agilice la devolución de sus depósitos. Dallys Ferreira, una de las voceras, afirmó a este diario que algunos afectados todavía no recibieron el primer pago del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

La concentración fue convocada para las 08:00. El llamado se dirigió a quienes tenían depósitos o inversiones por más de 75 salarios mínimos. Los organizadores reclamaron a Pedro Acosta, presidente del BCP, y a José Maciel, director del FGD, una solución que les permita recuperar el 100% de sus ahorros.

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Quiénes siguen sin cobrar el primer pago del FGD

Ferreira afirmó que el primer pago sigue pendiente incluso para personas con depósitos inferiores a 75 salarios mínimos. Entre quienes reclaman hay adultos mayores que reservaron parte de sus ingresos para la vejez, según la vocera.

“Yo particularmente no tengo IPS, pero trabajo arduamente como muchas familias en este país para tener una jubilación futura para mi familia y para todas estas familias”, contó.

Qué piden los ahorristas privados sobre el orden de devolución

Ferreira cuestionó el anuncio del presidente de la República, Pedro Alliana, de que se daría prioridad a la devolución de los fondos públicos. Pidió al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo que, una vez completados los pagos del FGD, se respete el orden de devolución previsto en la Ley 2334/2003, que incluye a las cajas jubilatorias y a los ahorristas privados.

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La vocera citó los fondos que el Instituto de Previsión Social (IPS) depositó en la entidad para explicar por qué confió en ueno bank. “¿Y cómo nosotros, los ahorristas privados, no íbamos a confiar?”, preguntó.

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Ahorros bloqueados y dudas sobre las cuentas conjuntas

Una de las afectadas contó que tenía dos certificados de depósito de ahorro (CDA) y que le acreditaron un importe equivalente a 40 salarios mínimos. Según su testimonio, tanto ese dinero como la caja de ahorro vinculada quedaron bloqueados. “Ellos tienen que enviarnos una liquidación”, reclamó. Las afectadas pidieron que se les explique cómo se calculó el importe.

Las entrevistadas también cuestionaron que el pago de las cuentas conjuntas se dividiera entre sus titulares. Citaron el caso de hijos que figuran en una cuenta para ayudar a un padre mayor a administrar su depósito.

¿Qué dice el BCP sobre los más de 5.000 casos bloqueados?

José Maciel, director del FGD, dijo a ABC Color que el BCP revisa caso por caso los pagos pendientes. Explicó que el BCP compara los datos que los ahorristas cargaron en la plataforma del FGD con los de su central de información y con el inventario de la entidad. Si los registros coinciden, el desembolso es inmediato, afirmó.

Según Maciel, de las aproximadamente 14.000 personas que se registraron en la plataforma, unas 10.200 ya recibieron fondos.

También indicó que hasta el viernes se levantó el bloqueo en 5.800 casos vinculados a certificados de depósito de ahorro (CDA). Añadió que durante el fin de semana se resolvieron otros 4.000 casos y que, si los fondos aún seguían bloqueados, quedarían disponibles en el transcurso del lunes.

Esto pasa con las cuentas conjuntas

Sobre las cuentas conjuntas, Maciel confirmó que el anticipo se divide entre los titulares. Explicó que la devolución del saldo dependerá del mecanismo de resolución que adopte el BCP.

Una de las opciones que mencionó es transferir los depósitos y créditos a otros bancos de plaza, de modo que los ahorristas puedan recuperar sus fondos en la entidad que los reciba. Si esa alternativa no se concreta, dijo que continuará el proceso de devolución de 40 a 75 salarios mínimos.

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