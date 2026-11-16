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Política
16 de noviembre de 2026 - 10:29

Ueno Bank: Contraloría realiza “control patrimonial” de directivos del BCP imputados y amplía examen a Peña

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Gentileza

La Contraloría General de la República ha iniciado trabajos de “control patrimonial” sobre los exdirectivos del Banco Central del Paraguay imputados con relación a la investigación sobre el cierre de Ueno Bank y ha ampliado el examen de correspondencia sobre el patrimonio del expresidente Santiago Peña, afirmó hoy el subcontralor general de la República.

Por ABC Color
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En la estela de la crisis bancaria, laboral y política que desató el pasado 3 de noviembre el cierre de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez, la Contraloría General de la República ha iniciado procedimientos de control patrimonial a unas 20 personas salpicadas por el escándalo y ha ampliado exámenes de correspondencia al expresidente Santiago Peña y a su entorno familiar, comentó hoy a ABC Color el subcontralor Armindo Torres.

El cierre de Ueno Bank por orden del Banco Central del Paraguay (BCP) derivó en un juicio político que el pasado 6 de noviembre sacó de la Presidencia de la República a Santiago Peña. El exmandatario, junto con los principales directivos de Ueno Bank y quienes hasta hace un par de semanas integraban del directorio del BCP fueron detenidos e imputados por supuesta lesión de confianza y otros presuntos delitos.

Armindo Torres, vestido con traje oscuro y corbata azul, habla frente a un micrófono en un salón de reuniones formal.
Armindo Torres, subcontralor general de la República.

El subcontralor Torres recordó que todos los funcionarios públicos deben presentar una declaración jurada al dejar sus cargos, una regla que no contempla excepciones para personas que son privadas de su libertad, como es el caso con el expresidente Peña y los exdirectivos del BCP.

Lea más: Caso Ueno Bank: BCP “bajo la lupa” de la Contraloría

Estos, indicó el subcontralor, tienen un plazo de 15 días para presentar sus declaraciones juradas de salida –que deben ser contrastadas con las que presentaron al asumir sus cargos– y si no cumplen con ese requisito, se abre un sumario administrativo y se les aplica una multa pecuniaria que puede ascender a hasta el 100 por ciento de su último salario.

Control patrimonial

Miguel Ángel Mora. ex presidente interino del BCP; Liana Caballero ex presidenta interina del BCP; Carlos Carvallo, expresidente del BCP; Holger Insfrán, superintendente de Bancos; Marco Aurelio González exmiembro del directorio del BCP. En esta foto del 3 de noviembre, día en que se desató la crisis de Ueno Bank el entonces directorio del BCP daba una conferencia de prensa. Hoy están todos detenidos.
Los exmiembros del directorio del Banco Central del Paraguay imputados en el marco de la causa Ueno Bank.

En paralelo, dijo Torres, la Contraloría ya ha comenzado a realizar un “control patrimonial” de los movimientos financieros de una veintena de personas vinculadas a la función pública relacionadas al caso Ueno Bank, entre ellas el expresidente del BCP Carlos Carvallo y los exmiembros del consejo directivo de la banca matriz que fueron detenidos la semana pasada: Liana Caballero, Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora.

Lea más: Contraloría resalta apertura del nuevo directorio del BCP tras negativa “ilegal” de Carvallo

Los controles alcanzan también a Jorge Brítez, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) y miembros del consejo directivo de la previsional durante esa administración.

“Ya están llegando los primeros informes”, dijo Torres, quien agregó que el objetivo de la Contraloría es terminar la mayor cantidad posible de los controles antes de que termine el año. Añadió que la lista de personas afectadas por los controles podría crecer.

Amplían examen de correspondencia a Peña e incluyen a familiares

El presidente electo Santiago Peña y Leticia Ocampos posando felices con Serenella Argaña y Gonzalo Peña. (Instagram/Serenella Argaña)
El expresidente Santiago Peña y su esposa Leticia Ocampos con su hijo Gonzalo Peña y la esposa de este, Serenella Argaña.

El subcontralor comentó también que ha sido ampliado el examen de correspondencia que ya se hizo sobre el patrimonio del expresidente Santiago Peña, expandiendo los controles para incluir también a sus familiares directos e incluso a su nuera Serenella Argaña, luego de denuncias de que un emprendimiento de esta habría recibido un préstamo sospechosamente alto de Ueno Bank.

Lea más: Tarde: Contralor busca fortalecer el control público y el régimen de prevención de conflictos de intereses

Según denunció el BCP al momento de anunciar el cierre de Ueno Bank, el banco perdió solvencia en parte debido a que concedió de forma irregular grandes préstamos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial..

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