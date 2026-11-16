Ueno Bank: Contraloría realiza “control patrimonial” de directivos del BCP imputados y amplía examen a Peña

En la estela de la crisis bancaria, laboral y política que desató el pasado 3 de noviembre el cierre de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez, la Contraloría General de la República ha iniciado procedimientos de control patrimonial a unas 20 personas salpicadas por el escándalo y ha ampliado exámenes de correspondencia al expresidente Santiago Peña y a su entorno familiar, comentó hoy a ABC Color el subcontralor Armindo Torres.

El cierre de Ueno Bank por orden del Banco Central del Paraguay (BCP) derivó en un juicio político que el pasado 6 de noviembre sacó de la Presidencia de la República a Santiago Peña. El exmandatario, junto con los principales directivos de Ueno Bank y quienes hasta hace un par de semanas integraban del directorio del BCP fueron detenidos e imputados por supuesta lesión de confianza y otros presuntos delitos.

El subcontralor Torres recordó que todos los funcionarios públicos deben presentar una declaración jurada al dejar sus cargos, una regla que no contempla excepciones para personas que son privadas de su libertad, como es el caso con el expresidente Peña y los exdirectivos del BCP.

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Estos, indicó el subcontralor, tienen un plazo de 15 días para presentar sus declaraciones juradas de salida –que deben ser contrastadas con las que presentaron al asumir sus cargos– y si no cumplen con ese requisito, se abre un sumario administrativo y se les aplica una multa pecuniaria que puede ascender a hasta el 100 por ciento de su último salario.

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Control patrimonial

En paralelo, dijo Torres, la Contraloría ya ha comenzado a realizar un “control patrimonial” de los movimientos financieros de una veintena de personas vinculadas a la función pública relacionadas al caso Ueno Bank, entre ellas el expresidente del BCP Carlos Carvallo y los exmiembros del consejo directivo de la banca matriz que fueron detenidos la semana pasada: Liana Caballero, Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora.

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Los controles alcanzan también a Jorge Brítez, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) y miembros del consejo directivo de la previsional durante esa administración.

“Ya están llegando los primeros informes”, dijo Torres, quien agregó que el objetivo de la Contraloría es terminar la mayor cantidad posible de los controles antes de que termine el año. Añadió que la lista de personas afectadas por los controles podría crecer.

Amplían examen de correspondencia a Peña e incluyen a familiares

El subcontralor comentó también que ha sido ampliado el examen de correspondencia que ya se hizo sobre el patrimonio del expresidente Santiago Peña, expandiendo los controles para incluir también a sus familiares directos e incluso a su nuera Serenella Argaña, luego de denuncias de que un emprendimiento de esta habría recibido un préstamo sospechosamente alto de Ueno Bank.

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Según denunció el BCP al momento de anunciar el cierre de Ueno Bank, el banco perdió solvencia en parte debido a que concedió de forma irregular grandes préstamos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial..