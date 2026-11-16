Ueno: cuatro vinculados al BCP están recluidos en una habitación que era para descanso policial

Los cuatro procesados vinculados al Banco Central del Paraguay (BCP) por el caso Ueno Bank que cumplen prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional están alojados en una habitación que anteriormente estaba destinada al descanso del personal policial.

El espacio no es un calabozo ni una celda convencional, sino un lugar que fue acondicionado para recibirlos por cuestiones de seguridad, según confirmó el jefe de la Agrupación, comisario principal Sabino López.

“No constituye un calabozo, era prácticamente un lugar destinado para el descanso del personal”, explicó el comisario al ser consultado sobre las condiciones de reclusión de los cuatro procesados.

En esa habitación permanecen juntos Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP); Holger Insfrán, superintendente; y los exmiembros del directorio del BCP Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora. Los cuatro están bajo custodia policial permanente y cuentan con cobertura de agentes en el sector.

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¿Por qué están todos juntos en una sola habitación?

La decisión de mantenerlos en un mismo espacio responde a cuestiones estrictamente de seguridad, según López.

El comisario indicó que consultó al Ministerio Público sobre la posibilidad de que compartieran la habitación y recibió la autorización correspondiente luego de que todos prestaran declaración indagatoria.

“Por cuestiones estrictamente de seguridad, los estamos teniendo en un solo lugar. Hice una consulta con la Fiscalía si podían estar juntos y manifiestaron que sí, una vez prestada la declaración indagatoria. Lo hicieron; entonces, ya no hay ningún problema. Están entre cuatro bajo segura custodia. Tanto hacia adelante como atrás es la cobertura policial”, mencionó.

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Sin celulares ni computadoras y con visitas restringidas

Las condiciones de reclusión también contemplan restricciones en las comunicaciones. Los procesados pueden mantener contacto con sus abogados técnicos, mientras que las visitas de familiares están sujetas a días y horarios establecidos por las autoridades de la dependencia, conforme indicó López.

“Celulares, computadoras, absolutamente no”, respondió López al ser consultado sobre el acceso de los internos a dispositivos electrónicos.

La rutina diaria está supervisada por personal policial asignado al sector, que mantiene comunicación permanente con los cuatro procesados. Además, cuentan con autorización para realizar actividad física dos veces por semana.

Las actividades se desarrollan los martes y jueves por la tarde, en el patio de la Agrupación Especializada y bajo estricta custodia policial. Una vez finalizadas, los cuatro regresan a la habitación que comparten.

Esperan definición sobre sus lugares de reclusión

La permanencia de los cuatro procesados en la dependencia policial responde a oficios judiciales firmados por el juez Humberto Otazú, que establecen un plazo de 15 días. Durante ese periodo, el juzgado debe recibir un informe completo sobre las condiciones de las penitenciarías del país para determinar dónde serán reasignados.

El primero en ingresar fue Carvallo, el 7 de noviembre. Posteriormente se incorporaron los demás procesados hasta completar el grupo de cuatro.

Hasta el momento, la jefatura de la Agrupación Especializada no había recibido información sobre el establecimiento penitenciario al que serán trasladados.

El juez Otazú comunicó esta mañana que se apartaba de la causa de Peña, al confirmar su vínculo familiar con Marco Aurelio González.

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¿De qué están imputados los cuatro procesados?

Los cuatro están procesados en el marco de la causa Nº 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”: