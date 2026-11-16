Reclaman pago total de ahorros mayores a 75 salarios mínimos: ¿qué establece la ley?

En la mañana de este lunes ahorristas de más de 75 salarios mínimos llevan a cabo una medida de fuerza frente al Banco Central del Paraguay exigiendo la reposición del 100% de sus ahorros, ya que montos superiores a ese tope no son cubiertos por el Fondo de Garantías de Depósitos.

En comunicación con ABC Color, Facundo Chaparro, uno de los voceros del grupo de ahorristas de Ueno Bank, contó que el dinero ahorrado en el banco en proceso de resolución, es producto de años de trabajo, en algunos casos de ventas de inmuebles para costear gastos médicos, por lo que exigen que el BCP les brinde una solución clara y transparente.

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“Nosotros estamos acá un grupo de ahorristas, específicamente somos ahorristas que tenían más de 75 salarios mínimos, o sea que no están cubiertos por el fondo de garantías de depósitos. Tener más de 75 salarios mínimos no significa que somos gente millonaria, somos gente que trabajó toda su vida con muchísimo esfuerzo, ahorrando ese dinero, dependían de ese dinero para tratamientos médicos, dependían de ese dinero para cuidar de la salud de sus padres, de sus hijos”; precisó.

“Personas vendieron su casa para costear tratamientos médicos”

En otra línea, Chaparro puntualizó que incluso hay personas que vendieron su hogar e invirtieron ese dinero en el banco que quedó congelado y ahora no pueden costear sus tratamientos médicos.

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“Hay casos de personas que vendieron su casa, que tenían que hacerse tratamientos médicos; hoy en día ya no están pudiendo pagar su tratamiento médico debido a que esa plata quedó congelada dentro del banco en resolución, nosotros venimos a reclamar acá nuestros derechos, nosotros queremos que se devuelva el 100% del capital”, reclamó.

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En este sentido, exigieron a las instituciones que protejan sus intereses y atiendan urgentemente sus demandas. “El Gobierno debe hacerse responsable, ya que esto provino de las más altas esferas del poder”, sostuvo.

Piden que se respete la ley

En cuanto a lo que establece la ley, Chaparro afirmó que ahorristas con más de 75 salarios mínimos se encuentran en la misma línea de prioridad de entes públicos y previsionales. Haciendo alusión a la Ley N.º 2.334/03 de Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades de Intermediación Financiera y el Artículo 106 de la Constitución Nacional del Paraguay.

Esta norma determina el orden en que cobran los acreedores (ubicando en el primer orden y subrangos a los ahorristas y depósitos garantizados junto con fondos previsionales/entidades públicas habilitadas) y dispone que, si los recursos no alcanzan para cubrir la totalidad, las transferencias sucesivas tras la garantía mínima deben seguir la regla del incremento lineal.

“No reclamamos ningún privilegio, reclamamos que se respete la ley, que estemos en el mismo grado de prelación en el que están también los fondos previsionales. La ley establece el pago lineal, el incremento lineal del sueldo para la gente que esté en ese primer grado del subrango y primer rango de la ley”, explicó.

Ahorristas exigen tener misma prioridad que los entes públicos y la previsional

Por último, Chaparro precisó que no le han confirmado la fecha del pago de sus ahorros por lo que plantean endurecer las medidas, debido a la falta de respuestas de las autoridades. Asimismo, señaló que llegaron al conocimiento de que existen unos US$ 600 millones en activos buenos por lo que piden ser tenidos en cuenta en primera línea en el desembolso de los pagos como lo contempla la normativa.

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“Todavía nadie nos dijo (cuándo se iba a cobrar), Sí vimos en las publicaciones de medios que hay fondos, hay prestamos coincidentes con el monto que dijo el presidente del Banco Central del Paraguay, US$ 600 millones en activos buenos, eso quiere decir que si se respeta el pago lineal, nosotros podemos llegar a cobrar”, aseveró.

Finalmente, anuncian que seguirán con las movilizaciones a fin de presionar a que se cumplan con el 100% de los pagos: “Hay que presionar porque se está queriendo instalar que los entes previsionales tienen prioridad y no es así; ahora nosotros estamos en el mismo grado de prelación, primer rango con entes privados y entes públicos, previsionales. Y si no es así debe hacerse cargo el Estado paraguayo”, finalizó.