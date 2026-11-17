La agente del Ministerio Público indicó que se procedió a verificar íntegramente toda la dependencia, así como los vehículos, y continuaban realizando diligencias. “Verificamos los documentos que existieran acá dentro y hemos colectado principalmente discos externos, dispositivos celulares, tablets y computadoras”, precisó González.

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La misma dijo que estaban principalmente en busca documentos relacionados con Ueno Bank u otras empresas vinculada. “No hemos encontrado esos objetos, pero sí dispositivos electrónicos que van a ser analizados. Posteriormente también solicitó la presencia de un abogado defensor que se constituyó aquí”, agregó la fiscal.

La agente fiscal afirmó que la verificación a los vehículos que se encontraban en la propiedad, se realizó para comprobar si no había objetos dentro, pero no fueron incautados. “Tampoco se dispuso la detención de Manuel Peña; esas son diligencias que vamos a definir en el transcurso de la investigación”, afirmó Silvia González.

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“No se puede descartar ninguna hipótesis”

Consultada acerca de las razones por las que se allanaron las viviendas de los hermanos de Santiago Peña, la fiscala dijo que al ser familiar directo, no se puede descartar hipótesis alguna sobre si están o no involucrados.

“Justamente es hermano del expresidente, entonces no podemos descartar absolutamente nada y por ser hermano del expresidente, tenemos que verificar todo. Por tal motivo hemos considerado pertinente constituirnos hasta acá”, refirió.

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Así también, fue abordada sobre si Gonzalo Peña Ocampos, hijo de Santiago Peña y denunciado por la Secta Moon por interceder para despojar al grupo de 310.000 hectáreas en el Chaco y comercializar créditos de carbono. González señaló que “todo el espectro de la investigación vamos a estar analizando; nos encontramos en una fase incipiente todavía y estamos colectando todos los elementos que van a ser analizados”.