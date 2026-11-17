Mientras el Gobierno y los gremios arman un gabinete para revisar el Presupuesto 2027, los pequeños comerciantes golpeados por la crisis de Ueno Bank reclaman algo más inmediato: dinero para seguir operando. Eugenio Caje, de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), advirtió en el programa Mesa con EVP que, sin una solución en el corto plazo, el país podría ir hacia una recesión.

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Contenedores parados y mercados en riesgo

El problema ya no es solo vender menos. Según Caje, de cada 100 contenedores que solían ingresar, hoy entra apenas el 10%. Las pymes no pueden retirar la mercadería importada porque perdieron su capital de trabajo. Eso frena el abastecimiento de todo el país, ya que ellas se proveen de grandes acopiadores logísticos.

Los más expuestos son los socios que venden en mercados municipales, en Tres Fronteras y en el interior. Caje advirtió que muchos podrían cerrar. Las pérdidas, dijo, ocurrieron “de un día para el otro” y afectan a micro y medianas empresas, no a grandes firmas.

El momento agrava el golpe. Desde ahora hasta mediados de enero se concentra el 30% de las ventas anuales del sector, o más. En muchas multitiendas, esa venta se multiplica hasta por tres.

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El pedido concreto: préstamo puente y garantías

El gremio se reunió con el viceministro de Comercio, Alberto Sborovsky, quien se comprometió a elevar el pedido al Ejecutivo. Asimcopar solicita un préstamo puente con tasas razonables y plazos holgados para los socios que perdieron su capital. Según Caje, el viceministro pidió el listado de afectados con sus RUC y representantes. El gremio anticipó que empezará a hacer presión desde mañana.

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También plantea un sistema de garantías similar al Fogapy, adaptado a esta situación. Pide a los bancos más sólidos bancarizar con mayor dinamismo y absorber clientes, y que se limiten las comisiones de las tarjetas, para que el sobrecosto no termine en la góndola.

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Lo que el gabinete aún no resuelve

El gabinete de impulso económico, anunciado hoy por el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, apunta a revisar el Presupuesto 2027 y a definir reformas estructurales. Sus líneas de trabajo son el plan de convergencia fiscal, la reputación económica, la revisión de programas sociales y la bancarización.

Una línea de crédito puente para pymes descapitalizadas no figura de forma expresa en esa agenda. El presidente de la Cámara de Importadores, Iván Dumot, dijo que la coyuntura no permite debates de largo plazo y que hay que actuar con rapidez. Para los comerciantes, la urgencia tiene fecha: la temporada alta ya empezó.

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La agenda del sector industrial

En el mismo programa, Enrique Duarte, de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), pidió sumar a la discusión la caja fiscal y la transparencia de los gastos socioambientales de Itaipú. También reclamó mayor celeridad al Ministerio Público y al Poder Judicial. Dijo que no piden subsidios, pero sí que la política monetaria reconozca a un sector empresarial golpeado, que podría recuperar su dinero recién a mediano o largo plazo.

Duarte describió además un quinto eje del gabinete: fortalecer el control público-privado con transparencia medible. Advirtió que la credibilidad del país está en juego y que hay inversiones en espera. Sostuvo que, con indicadores, se puede medir y evaluar la gestión.