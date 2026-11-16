Con la crisis de Ueno Bank “se perdió lo más preciado, la confianza”, dice UGP

En conversación con ABC Cardinal este lunes, Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), hizo un análisis del impacto de la crisis bancaria y laboral generada por la caída de Ueno Bank, y las prioridades que el Gobierno debe plantearse para mitigar los daños a la economía nacional.

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank al determinar que esa entidad bancaria había perdido solvencia debido en parte a que concedió de manera irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

El cierre de Ueno Bank dejó congelados los ahorros de cientos de miles de personas y los fondos depositados en esa entidad por instituciones del Estado paraguayo. Hasta ahora, la devolución del dinero de los ahorristas ha sido solo parcial.

Retroceso en la bancarización

Cristaldo explicó que el impacto del colapso de Ueno Bank en el sector agrícola ha sido limitado porque el “financiamiento del campo” no era “el rubro más fuerte” del banco.

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Sin embargo, dijo que debe ser considerado importante el impacto negativo que ya está teniendo la pérdida de los servicios bancarios principalmente para los cuentapropistas y pequeños productores, que hallaron en Ueno Bank “una forma simple de manejar su dinero y relacionarse con sus clientes”.

“Los pequeños productores van a recuperar su dinero, pero no recuperan su incorporación al sistema financiero, la bancarización (...), el uso de las herramientas modernas para manejar su plata”, subrayó.

Enfatizó que el cese de operaciones de Ueno Bank perjudica los esfuerzos de “formalizar la economía”.

Como ejemplo, indicó que muchos productores del interior que manejaban su dinero a través de Ueno Bank, cobrando de forma digital por sus productos, han vuelto a apoyarse en el efectivo, con los potenciales riesgos de seguridad que eso implica.

“Se perdió lo más preciado”

A un nivel más ‘macro’, Cristaldo dijo que se observa una “desaceleración” de la economía porque “nadie sabe dónde está parado” y la ciudadanía está siendo más prudente con sus gastos.

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“Se perdió lo más preciado, la confianza”, lamentó.

El titular de la UGP indicó que aún está pendiente ver el impacto que la crisis de Ueno Bank tendrá en indicadores económicos como el impuesto al valor agregado (IVA) de noviembre y diciembre, que - comparados con los índices de esos meses de 2025 - darán un panorama más claro del efecto de la crisis en “la economía real de Paraguay”.

Comentó, sin embargo, que hay rumores de que el crecimiento de la economía paraguaya del 5,5 por ciento que estaba proyectado antes de la crisis ya sería inalcanzable.

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Cristaldo dijo que el Gobierno debe centrarse en dos ángulos de la crisis: reconstruir la confianza y encaminar soluciones para la gente más afectada, entre ellos la gente que quedó desempleada tras el colapso de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez; y buscar reparar la golpeada imagen externa de Paraguay.