El funcionario de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) destacó el trabajo en coordinación tanto con el Ministerio Público como con el Poder Judicial en el marco de las causas relacionadas a la resolución de Ueno Bank. “En ese contexto, se está trabajando coordinadamente con estas instituciones a fin de dar el aseguramiento que corresponde a los bienes que van siendo incautados y puestos a disposición de la Senabico para su administración correspondiente”, dijo Santiago Arza.

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En esa línea, mencionó que hasta el momento la institución a su cargo recepcionó y administra un inmueble en la ciudad de San Bernardino, además de tres inmuebles rurales. Uno de ellos está ubicado Presidente Hayes, Chaco paraguayo (la estancia Don Miguel), cuya verificación se encuentra actualmente en pleno desarrollo.

“Esto tomando en consideración que existe ganado allí y se están haciendo las verificaciones correspondientes, el cruce de datos con la Senacsa, el conteo y demás, cuyos resultados también estaríamos informando una vez que ese proceso culmine”, explicó la autoridad.

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A esta propiedad se le suman dos establecimientos rurales en San Pedro en las inmediaciones de Itacurubí del Rosario, de los cuales uno de ellos tiene cuenta con unas 42 cabezas de ganado que ya fueron contabilizadas y recepcionadas por la institución.

Una flota gigante del vehículos

Por otra parte, respecto a otros tipos de bienes recibidos en el marco de estas causas, el titular de la Senabico precisó la recepción de 27 vehículos terrestres, entre los que se encuentran modelos de alta gama y también de colección. “También tenemos tres aeronaves que ya fueron recibidas efectivamente”, agregó.

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Arza recalcó que en la actualidad se están realizando diligencias que tienen que ver con la administración y el recabado documental de todos estos bienes, para poder hacer las evaluaciones técnicas correspondientes y “darles la salida de administración que corresponda para garantizar su mantenimiento, conservación y preservación, que es el objetivo de esta institución”, indicó.

Los bienes siguen siendo de Vázquez

Ante cuestionamientos que surgieron sobre el decomiso de bienes sin contar el propietario aún con una sentencia judicial, el secretario general explicó que durante el periodo de incautación, estos no forman parte del patrimonio de la Senabico, sino que siguen formando parte del patrimonio de las personas a las que pertenecen.

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“Ocurre que pesa sobre ellos una medida de aseguramiento, que es la incautación propiamente dicha. En ese periodo es la Senabico la encargada de recibir estos bienes a fin de garantizar su preservación, mantenimiento, conservación, evalúo y otras diligencias para asegurar que ese bien se mantenga en buen estado durante ese proceso”, relató.

Este protocolo tiene como objetivo final que si al final del proceso, se determina el comiso o enajenación a favor del Estado paraguayo, este pueda enajenar ese bien en buenas condiciones. “Por el contrario, si finalmente se decide su devolución a los afectados, también estos lo puedan recibir sin mayores afectaciones o perjuicios económicos con respecto a ellos por el periodo en el que estuvieron incautados”, ilustró Arza.