El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mantendrá la ejecución de los proyectos de infraestructura que dejó la administración de Claudia Centurión, entre ellos las obras de alcantarillado sanitario, las concesiones por Alianza Público-Privada (APP) y los contratos bajo la modalidad llave en mano.

El nuevo ministro, Juan Carlos Baruja, anunció que dará continuidad a los emprendimientos en marcha y que evaluará la situación de toda la cartera de proyectos en un plazo de entre 30 y 45 días.

Durante la presentación del estado de las obras, el viceministro de Obras, Hugo Arce, detalló ABC la situación de los principales emprendimientos de saneamiento, infraestructura vial y concesiones. Las autoridades señalaron que la directiva del Poder Ejecutivo es evitar la paralización de los proyectos y acelerar su ejecución.

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Demoradas obras cloacales: Lambaré, Roque Alonso y el Este

Uno de los frentes pendientes corresponde a las obras de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana y otras ciudades del país.

En la cuenca de Lambaré y Asunción, la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ya fue adjudicada y cuenta con orden de inicio, según informó Arce.

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Según Arce, el proyecto contempla una etapa inicial de revisión técnica, seguida de 36 meses para la construcción y un año de operación a cargo de la contratista.

Este último periodo permitirá capacitar y transferir conocimientos al operador que finalmente se hará cargo de la planta, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Por otra parte, sigue en proceso la licitación para la construcción de las redes de alcantarillado sanitario de la cuenca.

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En Mariano Roque Alonso, el proyecto financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) todavía depende de la adquisición del terreno donde se instalará la planta de tratamiento.

Arce explicó que la anterior administración municipal no logró concretar la compra del predio. Actualmente, las autoridades locales y la DNCP trabajan en los requisitos documentales para cerrar la operación. Una vez resuelta la adquisición, el MOPC podrá convocar a licitación para construir la infraestructura sanitaria.

En el Este del país, los proyectos de saneamiento cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). De acuerdo con el viceministro, los distintos paquetes avanzan entre procesos licitatorios y evaluaciones técnicas.

APP: Ruta PY01 y otras obras con iniciativa privada

Entre los proyectos bajo la modalidad de Alianza Público-Privada se encuentra la concesión de la Ruta PY01, que ya fue adjudicada y se encuentra en una etapa de operación transitoria, durante la cual la contratista tiene a su cargo la conservación del tramo.

El viceministro informó que el proyecto consiguió el cierre financiero con BID Invest por un monto superior a US$ 400 millones, que se suma al capital propio aportado inicialmente por la sociedad creada para ejecutar la concesión.

En cuanto a los trabajos, el MOPC está en la etapa final de aprobación de los diseños constructivos de los tramos 1.1 y 1.3. La empresa contratista debe entregar el diseño ejecutivo de la totalidad del tramo durante la primera quincena de diciembre, acotó.

Por otra parte, las propuestas para los corredores viales de las rutas PY03, PY06 y PY07 fueron presentadas como iniciativas privadas vía APP. Actualmente, están en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde deben pasar por una evaluación técnica y económica antes de que se defina si avanzarán hacia eventuales licitaciones.

Llave en Mano: obras en ejecución y revisión de proyectos

En cuanto a los contratos bajo la modalidad Llave en Mano, establecidos en la Ley N° 5074/13, el viceministro informó que el proyecto de la Ruta 10 cuenta con orden de inicio y que dos contratos se encuentran en ejecución.

La continuidad de estos emprendimientos forma parte de la cartera que deberá revisar la nueva administración para determinar los avances, los compromisos financieros y los plazos pendientes.

Baruja, por su parte, descartó cambios masivos en el equipo técnico del ministerio y confirmó la continuidad de Hugo Arce como viceministro de Obras. El secretario de Estado anunció que utilizará los próximos 30 a 45 días para evaluar la situación técnica y financiera de los proyectos, así como sus respectivos cronogramas.

El ministro señaló que el objetivo del Gobierno es concluir e inaugurar las obras que actualmente están en ejecución antes de finalizar el periodo gubernamental.