La Comisión de Hacienda del Senado prevé estudiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 el martes 24 de noviembre, según dijo el senador Natalicio Chase a ABC. La Cámara Alta tiene plazo hasta el 28 de noviembre para aprobar el proyecto, que asciende a G. 166,32 billones (US$ 25.754 millones), según el plazo oficial.

La Cámara de Diputados entregó hoy al Senado el proyecto que fija cuánto podrá gastar el Estado en 2027 y a qué destinará esos fondos. Chase explicó que los senadores ya revisaban una copia de la versión aprobada por Diputados (cuenta con la adenda remitida desde el Ejecutivo la semana pasada) antes de que el documento tuviera la entrada oficial de la jornada.

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PGN 2027: cuándo podría votar el Senado

Tras el paso por la Comisión de Hacienda, el pleno del Senado podría tratar el presupuesto en una sesión extraordinaria el jueves 26 o el viernes 27 de noviembre. Chase aclaró que la convocatoria aún está pendiente. “Ya depende del Presidente del Congreso la fijación de la fecha”, señaló.

Presupuesto 2027: cuánto se prevé para salud y obras públicas

La versión que recibió media sanción en Diputados contempla un ajuste de G. 1,783 billones (US$ 276,18 millones). El Ministerio de Salud Pública tiene previstos G. 400.000 millones (US$ 61,94 millones) para medicamentos. Para obras, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene asignados G. 150.000 millones (US$ 23,23 millones).

En el curso de la entrevista a ABC Color, el senado Chase dijo que “hay un incremento considerable, el 170% entre salud y, digamos, obras”. Señaló que el plazo de estudio con que cuentan es corto y que la revisión se concentrará en los puntos sobre los que ya recibieron reclamos.

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El senador indicó que parte de los cambios quedaría para cuando el presupuesto ya esté en uso. “Después se deberán hacer las correcciones durante la ejecución presupuestaria”, dijo. Entre las opciones citó los traspasos de fondos y las reprogramaciones.

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Qué gastos del Estado prevé reducir el PGN 2027

En los gastos que se pagan con recursos del Tesoro, el proyecto prevé una baja del 50% en pasajes, viáticos y traslados. También contempla una reducción del 40% en algunos gastos de funcionamiento e inversión, como mantenimiento y alquileres.

Durante el debate del pasado 12 de noviembre, diputadas pidieron más fondos para el Ministerio de la Mujer y expusieron la situación de los feminicidios. El pedido se incorporó al proyecto. “Esa fue una excepción que se tuvo dentro de todo el estudio del Presupuesto”, dijo Cristina Villalba, presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP).

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