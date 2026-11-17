La Cámara de Diputados dio el primer trámite constitucional y aprobó la adenda enviada al PGN 2027 presentada por el presidente de la República, Pedro Alliana, por la que reasignó G. 620.000 millones (US$ 96 millones) para reforzar los recursos destinados a medicamentos, educación y obras públicas. Además, el PGN 2027 asciende a G. 166.322.078.980.116 (US$ 25.754 millones), que representa un aumento del 11,2% con respecto al presupuesto aprobado para 2026.

La reasignación se dio tras el recorte de pasajes, viáticos, servicios de catering, reparaciones de edificios y remuneraciones extraordinarias, además de un recorte del 50% en los gastos de mantenimiento, funcionamiento y combustible del avión presidencial y otro del 50% en los gastos reservados del presidente.

Óscar Lovera, ministro de Economía, dijo que la reasignación de estos fondos no significan una presión adicional sobre el tesoro.

“Es una priorización por parte del presidente de la República en donde el presidente solicita o exige eficiencia a las entidades. Entonces, a partir de ahí se recorta gastos de funcionamiento y se reorientan a estos tres sectores. Lo que se pretende con esto es que los recursos que estaban destinados al funcionamiento institucional, todo lo que sea viático, pasaje, catering y algunas remuneraciones que estaban vinculadas a horas extra, se orienten a estos tres sectores”, refirió.

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Ejecutivo trabajará en el PGN con el Senado

Tras su media sanción en la Cámara de Diputados, ahora el proyecto será tratado por la Cámara de Senadores, con cuyos miembros ya iniciarán las conversaciones para ver finalmente qué presupuesto aprueban, según explicó Lovera.

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Con respecto a las deudas que actualmente tiene el Estado principalmente con farmaceúticas y constructoras, el ministro aseguró que el pago está previsto en el proyecto de ley sin ninguna modificación, por lo que el pago mensual acordado con proveedores de salud continuará y hasta se prevé saldarlas en el 2027, mientras que con las vialeras plantean cerrar el año con una deuda reducida.

“Estamos trabajando con ellos, porque en el caso de obras públicas depende del avance de las obras y en el caso de salud, sí estamos trabajando con ellos en base a una previsión mensual y principalmente con lo que tenemos en el presupuesto”, puntualizó.

Recordó que este año se tuvo un problema de disponibilidad ante la caída de los ingresos tributarios aduaneros ante el “fortalecimiento del guaraní ante el dólar”, lo que generó una depreciación de la moneda norteamericana y una disminución en la recaudación y un problema de disponibilidad de caja.

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Cuestionamientos al FGE por ejecución presupuestaria

Entre varios cuestionamiento al exfiscal General del Estado (FGE) Emiliano Rolón, que presentó su renuncia ante la Presidencia de la República, ante un inminente juicio político por mal desempeño de funciones, estaba la ejecución presupuestaria de la institución, a lo que el alto funcionario argumentaba la falta de disponibilidad de caja del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ante esto, Lovera explicó que el plan de caja es una herramienta que tiene el MEF para administrar la liquidez del Estado, y si bien se excusó de responder ante estas declaraciones de Rolón debido a que no contaba con datos, insistió en que este año se sintió un efecto sobre la disponibilidad vinculado a la merma en los ingresos aduaneros.

“Hay una merma de alrededor del 15% negativo con respecto a lo que se recaudaba el año pasado y que está vinculado al tipo de cambio. El dólar más bajo hace que esa recaudación se vea resentida. Nosotros no liberamos fondos si no podemos, no tenemos la capacidad de poder responder a ese requerimiento”, puntualizó.

Detalló que tenían previsto para el año 2026 una recaudación o una dinámica de los ingresos tributarios de alrededor del 8,5%, pero que al mes de octubre estaban creciendo al 2%, lo que generó una diferencia entre la capacidad de financiamiento y el presupuesto ya aprobado.

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Fondos depositados en Ueno Bank no afectan al tesoro

Por otra parte, con respecto a los más de US$ 850 millones depositados en Ueno Bank, hoy intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) tras detectar mediante sumario insuficiencia en su índice de solvencia, aseguró que los mismos no afectan a la presión de los recursos del tesoro, ya que son fondos jubilatorios, y en el caso del MEF, corresponden al 8% de los fondos de la Caja Fiscal invertidos en el sistema financiero y colocados a cinco años.

Sin embargo, dijo que deben analizar los fondos depositados por las demás instituciones públicas, como el caso de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), cuyos fondos son de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que si bien no tendrían un efecto inmediato en la dinámica de la entidad, está vinculado a las líneas de transmisión.

Explicó que el BCP debe realizar el balance de exclusión, con el cual estaría finiquitado para el final del mes, para corroborar cuales son todos los activos y todos los pasivos que quedan dentro del banco y a partir de ahí determinar las negociaciones de la cartera de clientes y cuentas, y cuál es el nivel de cobertura que se puede dar a través de negociaciones con otras entidades financieras.

Aclaró que si bien el sistema financiero demuestra interés por los activos, también tiene que responder por los pasivos de los bancos, además de que tienen prioridad de negociación los fondos privados y los fondos previsionales.

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“Los montos que estamos manejando actualmente, estamos hablando de US$ 860 millones aproximadamente, es con IPS que es el principal componente de esos fondos. Tenemos que ver cómo está la clasificación. Estos datos son preliminares, lo está pasando el BCP para que nosotros podamos hacer seguimiento. Por eso menciono que para nosotros el elemento clave es la culminación por parte de los interventores de lo que se denomina el balance de exclusión, que estamos aguardando pueda concluir a más tardar este fin de mes”, señaló.

Agregó que una vez que tengan toda la información sobre los fondos públicos depositados en Ueno Bank, podrán tomar las medidas para recuperarlos y que vuelvan al sistema financiero como depósitos en las condiciones en que estaban, lo cual será anunciado. Dijo que para recuperarlos, será muy probable que se renuncien a las tasas de interes correspondientes.