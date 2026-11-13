PGN 2027: Diputados avalan reasignación por US$ 276 millones y priorizan recursos para salud y obras públicas

La Cámara de Diputados dio media sanción ayer al proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, tomando como base la nueva propuesta del Poder Ejecutivo, que contempla un ajuste de G. 1,783 billones (US$ 276,18 millones). Parte de los recursos se destinará a medicamentos, infraestructura y educación. La presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), Cristina Villalba, explicó que también se incorporaron algunas modificaciones durante el estudio legislativo.

Con estos reajustes, el proyecto de Ley de PGN 2027 que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, asciende a G. 166,32 billones ( unos US$ 25.754 millones) al tipo de cambio G. 6.458 proyectado en el mismo.

Al termino de la sesión extraordinaria, que duró más de 7 horas, la diputada Villalba, explicó que la Cámara Baja tomó como referencia la última propuesta remitida por el Ejecutivo, con algunas modificaciones que surgieron durante el tratamiento legislativo. “Nuestra guía ha sido el dictamen enviado desde el Ejecutivo”, afirmó Villalba.

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PGN 2027: ¿Dónde se aplican los principales recortes?

La nueva adenda del Ejecutivo, remitida ayer miércoles muy entrada la noche, se establece ajustes en dos fuentes de financiamiento: los Recursos del Tesoro (Fuente 10) y los Recursos Institucionales (Fuente 30).

En la Fuente 10 se plantean ajustes por G. 947.528 millones (US$ 146,72 millones). La propuesta establece una reducción del 50% en pasajes, viáticos y gastos de traslado.

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También dispone recortes del 40% en determinados gastos de funcionamiento e inversión, como mantenimiento, limpieza, alquileres, servicios informáticos, alimentos y combustibles. Para publicidad, consultorías, equipos de transporte y muebles, la disminución prevista es del 30%.

En servicios personales, el documento establece una reducción del 20% en remuneraciones extraordinarias, remuneraciones adicionales y bonificaciones, por G. 169.676 millones (US$ 26,27 millones).

La propuesta incluye, además, un recorte específico del 50% en gastos reservados, pasajes y viáticos del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, por G. 2.000 millones (US$ 309.693), y en transporte aéreo presidencial del Ministerio de Defensa Nacional, por G. 14.068 millones (US$ 2,18 millones).

Recortes del PGN 2027 también afectan a recursos institucionales

La Fuente 30, que corresponde a los Recursos Institucionales, también está incluida en el plan de ajuste.

En este caso, el documento establece una reducción del 40% en determinados gastos de funcionamiento e inversión, por G. 1.045.616 millones (US$ 161,91 millones).

A esto se suma una disminución del 20% en remuneraciones extraordinarias, adicionales y bonificaciones, por G. 338.705 millones (US$ 52,45 millones). Esta medida alcanza incluso a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

También se prevé una reducción del 30% en publicidad, consultorías, equipos de transporte y muebles, por G. 114.912 millones (US$ 17,79 millones).

Sin embargo, el documento contempla excepciones para determinadas instituciones y tipos de gastos, entre ellas Salud Pública, Educación, Obras Públicas y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Salud recibirá G. 400.000 millones (US$ 61,94 millones) para medicamentos

Una parte de los recursos liberados por los ajustes en la Fuente 10 tendrá como destino la atención de necesidades consideradas prioritarias por el Ejecutivo.

De los G. 548.907 millones (US$ 85 millones) previstos para redistribución, G. 400.000 millones (US$ 61,94 millones) serán asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) para garantizar la provisión de medicamentos a la red de servicios sanitarios.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibirá G. 150.000 millones (US$ 23,23 millones) para obras, mientras que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tendrá una asignación de G. 72.444 millones (US$ 11,22 millones).

Para Educación, el documento identifica G. 30.745 millones (US$ 4,76 millones) para gastos corrientes, G. 7.122 millones (US$ 1,10 millones) para gastos de capital del programa de gratuidad y G. 34.577 millones (US$ 5,35 millones) para crecimiento vegetativo.

El saldo no redistribuido de la Fuente 10 será de G. 325.083 millones (US$ 50,34 millones), según la propuesta.

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Obras Públicas: ¿Qué pasará con los proyectos y las deudas?

La propuesta también contempla cambios en el destino de recursos del crédito público.

En la Fuente 20, correspondiente a Crédito Público, no se aplicarán recortes. Sin embargo, se redireccionarán G. 50.000 millones (US$ 7,74 millones) inicialmente previstos para el Ministerio del Interior hacia el MOPC, para financiar obras públicas.

Además, en la Fuente 30 se redireccionarán G. 7.195 millones (US$ 1,11 millones) a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y G. 30.365 millones (US$ 4,70 millones) a la ANDE.

Durante la entrevista, Villalba fue consultada sobre los proyectos de obras para Coronel Oviedo y su posible restitución al presupuesto.

La legisladora explicó que estas iniciativas fueron contempladas mediante disposiciones del articulado presupuestario, debido a que las obras deben contar con el código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para formar parte del presupuesto.

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Ministerio de la Mujer recibió un tratamiento especial

Otra de las modificaciones abordadas durante el estudio legislativo fue la ampliación de recursos para el Ministerio de la Mujer.

Villalba explicó que la decisión surgió a partir de los pedidos de diputadas que expusieron la situación de los feminicidios y solicitaron una mayor asignación presupuestaria para la institución. “Esa fue una excepción que se tuvo dentro de todo el estudio del Presupuesto”, manifestó la presidenta de la CBP.

La legisladora sostuvo que las modificaciones incorporadas durante el tratamiento parlamentario no representan un impacto significativo sobre el presupuesto general remitido por el Ejecutivo.

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PGN 2027: ¿Qué ocurrió con los recursos para las gobernaciones?

El presupuesto de las gobernaciones también fue objeto de discusión, especialmente por las diferencias entre la propuesta de la Comisión Bicameral y la última versión del Ejecutivo.

Villalba señaló que durante el estudio de la Bicameral se habían previsto G. 1.000 millones (US$ 154.847) para las gobernaciones y G. 5.000 millones (US$ 774.233) para la Gobernación de Central.

Sin embargo, explicó que la nueva propuesta del Ejecutivo modificó el resultado presupuestario para Central, pese a los recursos adicionales considerados durante el análisis legislativo. “No hubo recorte, sino redireccionamiento”, expresó la legisladora sobre los cambios cuestionados.

Villalba reconoció que el tema generó un debate a partir de los pedidos de diputados del Partido Liberal, aunque finalmente prevaleció como referencia la propuesta del Poder Ejecutivo.

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¿Qué sigue para el Presupuesto General de la Nación 2027?

La propuesta presupuestaria deberá continuar su tratamiento en el Congreso Nacional. Villalba indicó que el Senado podría estudiar el proyecto la semana que viene. Posteriormente, el documento deberá regresar a la Cámara de Diputados.