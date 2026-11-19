La presidenta del Club de Ejecutivos del Paraguay, Laura Ramos, advirtió sobre los riesgos de otorgar facultades extraordinarias al Estado para administrar las empresas vinculadas a Ueno Bank, sometido a un procedimiento de resolución del Banco Central del Paraguay (BCP).

La representante empresarial sostuvo que es necesario encontrar mecanismos para preservar las compañías que sean viables, proteger los puestos de trabajo y reducir el impacto económico de la crisis. Sin embargo, remarcó que cualquier medida excepcional debe respetar la seguridad jurídica, el derecho de propiedad y los principios de la libre empresa.

“Entendemos la necesidad de actuar con urgencia, pero también consideramos indispensable analizar cuidadosamente el alcance de las facultades que se otorgarían al Estado, evitando generar precedentes que puedan afectar la confianza y la previsibilidad para la inversión privada”, expresó Ramos.

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Sus declaraciones se dan en medio de los cuestionamientos al proyecto de ley que busca establecer un régimen de administración temporal para las sociedades vinculadas a Ueno Bank, entidad que se encuentra bajo un proceso de resolución dispuesto por el BCP.

La iniciativa tuvo entrada oficial en la sesión ordinaria del Senado del miércoles 18 de noviembre y fue derivada a cuatro comisiones: Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado.

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Advierten sobre la seguridad jurídica

Ramos señaló que la situación también debe llevar a una revisión de los mecanismos de supervisión y control, así como de las responsabilidades institucionales que corresponden en este tipo de crisis.

“Esta crisis también debe llevarnos a una reflexión profunda sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión y control, así como sobre la responsabilidad institucional”, manifestó.

En ese sentido, indicó que el Club de Ejecutivos impulsa, junto con otros gremios y organizaciones de la sociedad civil, un espacio de diálogo y elaboración de propuestas para fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la confianza en el país. La presidenta del gremio hizo referencia al foro presentado este jueves 19 de noviembre, como parte de las iniciativas que buscan promover el debate sobre estos temas.

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Preservar empresas y puestos de trabajo

Desde el Club de Ejecutivos consideran que la prioridad debe ser encontrar soluciones que permitan mantener en funcionamiento las empresas que tengan viabilidad económica y evitar que la crisis termine agravando sus consecuencias sobre el empleo y la actividad económica.

No obstante, el gremio plantea que las respuestas institucionales no deben comprometer las garantías jurídicas que sustentan la actividad privada ni generar incertidumbre sobre las reglas bajo las cuales operan las empresas en Paraguay.