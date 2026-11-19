El Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que “Establece un régimen de administración temporal para las sociedades (empresas) vinculadas a Ueno Bank”. La iniciativa prevé la conformación de un consejo integrado por distintas instituciones del Ejecutivo y la designación de un administrador temporal, cuyo salario será cubierto con el flujo de las empresas del Grupo Vázquez.

El proyecto de ley que plantea un régimen especial para estas empresas ingresó oficialmente al Senado miércoles último y fue derivado a cuatro comisiones: Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado.

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Al respecto, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, comentó que la iniciativa tiene un lado positivo, pero que debe ser analizada con mucho cuidado. Sostuvo que la prioridad en este momento debe ser recuperar “todo lo que se pueda recuperar” para la economía.

En ese sentido, señaló que es necesario identificar cuáles son las empresas viables y diferenciarlas de las que no tienen ninguna posibilidad de continuar operando en el mercado.

“Para ese contexto y para rescatar una gran cantidad de empleos que hay en esas empresas, es interesante evaluar una propuesta en la cual, transitoriamente, el Gobierno encuentre la manera para evitar que estas se desarmen durante los procesos de reingeniería bancaria y que puedan ser colocadas en el sistema económico”, explicó.

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Dumot añadió que este mecanismo debe tener un periodo de ejecución muy corto y que las compañías no queden indefinidamente bajo el control o la administración del Gobierno.

Reiteró que solo las más viables deben ser recolocadas en el mercado, y que las que no tengan posibilidades de continuar pasen por un proceso de cierre y liquidación.

Capacidad del Estado para administrar las empresas

Consultado si el Estado está en condiciones de administrar estas empresas, teniendo en cuenta los antecedentes del Banco Central del Paraguay, Dumot señaló que la estructura planteada estaría direccionada al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

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No obstante, advirtió sobre la complejidad y diversidad de las empresas involucradas. Consideró que alguna institución del Estado debería contar con una unidad de gestión especializada para hacerse cargo de su administración, ya que sería difícil responder a las necesidades de empresas de tantos sectores y de actividades diferentes.

“Entiendo que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) tiene la administración cuando se trata de empresas ganaderas, que son más fáciles. Podría ser una combinación entre Senabico y la capacidad técnica del Ministerio de Industria y Comercio. Pero hay que entender cómo sale el proyecto final”, acotó.