El acto de posesión del cargo del Ing. Hugo Zárate como director general paraguayo interino de Itaipú tuvo lugar este jueves, 19 de noviembre, en la sede de la entidad binacional en Asunción, ante la presencia del ministro jefe de Gabinete y consejero de Itaipú, Rolando de Barros Barreto Acha. Zárate fue designado por Decreto 7242 del Poder Ejecutivo, con carácter interino y ad referéndum del acuerdo de la Cámara de Senadores.

Tras la lectura del decreto y la firma del acta, De Barros Barreto recordó que el presidente Pedro Alliana pidió actuar con transparencia y dedicación. “Tenemos un gran desafío por delante y queremos honrarlo con acciones. Queremos honrarlo con hechos, para reencaminar y reconducir los destinos de nuestra patria”, dijo.

Zárate, por su parte, agradeció la confianza del presidente y prometió honrarla “con honestidad, mucho esfuerzo, trabajo, patriotismo y transparencia”. Recordó que integra el Directorio Ejecutivo desde hace tres años y que acumula más de 37 de experiencia en el área técnica.

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La firma que sigue sin explicación

En la información oficial de la ceremonia no hay referencias a un punto pendiente: la firma de Zárate en la resolución que incorporó a Ueno Bank a la lista de bancos de la binacional. ABC consultó sobre el tema al superintendente de Comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, el mediodía de este jueves.

El superintendente respondió que el proceso de asunción de los directores y consejeros aún estaba en trámite, pero confirmó que Zárate tiene previsto salir a declarar. Pidió “un poquito de paciencia”. Según indicó, la respuesta llegará una vez que se complete el Directorio y asuman todos los consejeros, que no pasaría del próximo lunes , a la espera de los decretos.

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Lo que dice el documento

La firma de Zárate figura en la resolución RDE-004/2025, aprobada el 15 de enero de 2025 en la 1218ª reunión extraordinaria del Directorio Ejecutivo. Ese día, Itaipú incluyó a Ueno Bank como la novena entidad en la que la binacional mantiene cuentas para el movimiento y la aplicación de sus recursos. Zárate firmó entonces como director técnico.

Consultado ayer en Mburuvicha Róga sobre su responsabilidad, el hoy director general afirmó que “no está dentro de las competencias del director técnico ni siquiera conocer o definir el destino de los fondos financieros”. Ante la pregunta directa sobre si sabía de los depósitos, respondió: “No, la respuesta es no, no tenía conocimiento”.

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Cabe recordar, según consta en el citado documento, que el trámite fue veloz. Ueno ofreció sus servicios el 3 de enero de 2025, la División de Operaciones Financieras emitió un informe favorable el 13 de enero y el Directorio lo resolvió 12 días después de la oferta. La licencia bancaria de Ueno databa del 1 de diciembre de 2023, unos 13 meses antes. La resolución no menciona la Instrucción de Procedimiento IP 02, que exige a los bancos cinco años de experiencia en el mercado paraguayo, entre otros requisitos.

Los fondos en el banco intervenido

Al 3 de noviembre, día de la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP), Itaipú tenía en Ueno US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones. Eso equivale al 7,6% de las remesas recibidas desde Brasil entre 2024 y 2026.

Llamativamente, Itaipú dejó de informar en qué bancos guarda sus fondos desde 2024 y reconoció el monto recién el 7 de noviembre, al presentar una denuncia penal contra directivos de Ueno. El BCP había abierto un sumario al banco el 24 de septiembre, pero la binacional ni aún así retiró su dinero.

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Cambios en la cúpula

Zárate reemplaza a Justo Zacarías Irún, destituido del cargo a raíz del escándalo de los depósitos en Ueno Bank. Antes, el 13 de noviembre, el Ejecutivo había removido por Decreto 7230 a Rafael Lara Valenzuela, quien también firmó la resolución. De Barros Barreto dijo que los cambios comenzaron antes en la Dirección Financiera, a cargo de Derlis Gauto.

Zárate es ingeniero electricista, graduado en la Universidad para el Desarrollo de Santa Catarina (Joinville, Brasil, 1988), con un posgrado en Sistemas de Control y Automatización en la Universidad Federal de Santa Catarina. Ingresó a Itaipú en julio de 1991, hizo carrera en el área técnica y llegó a la Dirección Técnica en 2023.

Sobre las versiones que sería pariente de los Zacarías Irún, Zárate señaló en la conferencia de prensa del miércoles que no tiene parentesco, sino una amistad de muchos años, y que ambos son oriundos de Ciudad del Este. Agregó que el senador Javier Zacarías (hermano del destituido Justo Zacarías) es padrino de su hijo, de 33 años.

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En su discurso recurrió a una analogía futbolística: “Tenemos que ganar este partido. No podemos equivocarnos. No tenemos margen de error”, dijo. También reiteró el compromiso asumido junto con los demás miembros del Directorio Ejecutivo.

La ANDE felicitó al nuevo titular y destacó que las decisiones de la binacional son “fundamentales” para la institución y para el país. Ofreció además coordinar trabajos para fortalecer la relación entre ambas entidades.