La información biométrica que ITTI pudo recopilar a través de Ueno Bank, y concurrencia a partidos de fútbol, conciertos, ferias y otros eventos masivos configura una base de datos de millones de ciudadanos paraguayos.

Aunque todavía se desconoce cuántas personas fueron efectivamente registradas, Raúl Larreinegabe, licenciado en análisis del sistema y especialista en Análisis de Datos Complejos, comentó a ABC que Ueno Bank llegó a tener cerca de tres millones de clientes, aunque no todos seguían activos al momento de su caída.

A esta cifra se deben sumar las personas que proporcionaron sus datos biométricos para ingresar a estadios, exposiciones, conciertos y otros eventos masivos, aunque una parte de ellas podría coincidir con quienes ya eran clientes de la entidad bancaria.

Para dimensionar el volumen de información recopilada, el especialista estimó que las plantillas biométricas faciales de entre tres y cuatro millones de personas podrían ocupar aproximadamente entre 6 y 8 gigabytes.

“Se trata de una estimación que depende de la tecnología utilizada y que contempla únicamente la representación matemática de los rostros, sin incluir fotografías, videos, documentos de identidad ni información financiera”, aclaró.

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Datos podrían estar vinculados a servicios fuera del país

El especialista señaló que existen indicios documentales de que parte de la información podría estar alojada fuera de Paraguay.

Mencionó que los términos y condiciones y los avisos de privacidad de determinadas aplicaciones del ecosistema empresarial, como TUTI, identifican a ITTI USA, domiciliada en Estados Unidos, en el tratamiento de información personal mediante la plataforma de identidad digital UNID.

Estos documentos también contemplan el almacenamiento y la transferencia internacional de datos.

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Datos biométricos y financieros para construir perfiles de consumo

El especialista explicó que los datos biométricos sirven fundamentalmente para identificar a las personas y funcionan como una especie de cédula de identidad digital incorporada al propio cuerpo. Sin embargo, señaló que, en informática, el verdadero valor de la información surge cuando comienzan a cruzarse con otros registros.

“Por ejemplo, al vincular la identidad de una persona con los gastos realizados mediante tarjetas de crédito y débito, una empresa podría conocer dónde compra, cuánto gasta, qué restaurantes frecuenta, qué medicamentos podría estar adquiriendo e incluso si atraviesa dificultades económicas”, sumó.

A partir de esa combinación de información, Larreinegabe señaló que una compañía podría identificar que alguien atraviesa dificultades económicas y ofrecerle un préstamo precisamente cuando más lo necesita. También podría determinar qué productos ofrecerle, cuánto estaría dispuesto a pagar o dirigirlo hacia otras empresas del mismo grupo empresarial.

“No hace falta vender nuestros datos para ganar dinero con ellos. Basta con utilizarlos en beneficio de los propios negocios”, advirtió.

¿Qué puede revelar la información?

El experto aclaró que la recopilación y el análisis de información personal no son prácticas exclusivas de ITTI. Actualmente, bancos, compañías telefónicas, supermercados, plataformas de comercio electrónico etc. y que estas herramientas, utilizadas correctamente y respetando la legislación y los derechos de las personas, pueden contribuir a mejorar los servicios, facilitar operaciones comerciales y prevenir fraudes.

Sin embargo, consideró importante diferenciar la finalidad, y aseveró que en el caso de ITTI opera dentro de un ecosistema empresarial orientado a generar negocios y rentabilidad.

En ese sentido, sostuvo que los documentos de privacidad y las condiciones de servicio de la empresa merecen especial atención, debido a que contemplan finalidades comerciales relacionadas con la información personal. El especialista también advirtió que los registros digitales pueden permitir inferir aspectos sensibles de la vida privada.

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Incertidumbre sobre quién controla los datos

En el caso de ITTI, el especialista señaló que existe incertidumbre sobre quién administra y custodia actualmente la información recopilada.

Ante las presuntas irregularidades financieras investigadas en el caso Ueno Bank, sostuvo que resulta importante determinar si existieron mecanismos que impidieran el aprovechamiento indebido de esos datos.

“No significa que toda explotación comercial de datos sea ilegal, sino que debemos investigar bajo qué condiciones, autorizaciones y controles se realizó. El problema no es la existencia de la tecnología, sino la incertidumbre sobre quién la controla y quién responde por su utilización”, finalizó.