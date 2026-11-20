El Gobierno impulsa un proyecto de ley, que tuvo entrada en la sesión ordinaria del miércoles en el Senado y que prevé la conformación de un consejo integrado por distintas instituciones del Ejecutivo y la designación de un administrador temporal, para administrar temporalmente los negocios vinculados a Ueno Bank.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Ricardo Dos Santos, consideró que se trata de un proyecto de ley sumamente complejo, que mezcla el derecho privado con el público y establece una función sobre la que se debe observar cuidadosamente cómo se “sobrepone” a la intervención y a la legislación vigente sobre liquidación de empresas.

Sostuvo que, a su parecer, es una ley jurídicamente muy difícil de implementar, que deja demasiadas zonas grises sin responder. Si bien reconoció que puede tener una muy buena intención, consideró que podría ser “sumamente difícil” de llevar adelante.

Administración estatal y el riesgo de “que se traspasen vicios”

“Corremos el riesgo de que a las firmas del grupo se traspasen vicios de las empresas públicas o viceversa, de la administración privada en el sector público, donde todos los paraguayos estamos muy convencidos de que las entidades estatales necesitan transformaciones sustanciales en toda la forma de llevar adelante la gestión”, expresó.

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Según Dos Santos, existe una preocupación “muy grande entre los paraguayos” por el riesgo de que las personas que trabajan en estas empresas pierdan sus empleos. Señaló que también existe inquietud por el movimiento económico que generaban las compañías vinculadas y reiteró que la propuesta no será fácil de implementar.

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“Depende de las personas llevar adelante la gestión de empresas que están en crisis porque requiere capacidades empresariales y gerenciales muy específicas, como las que tienen, por ejemplo, las grandes compañías de private equity (capital privado), que toman negocios en estrés, las reestructuran organizacional y financieramente y así aseguran la generación de valor”, apuntó.

Añadió que conseguir en Paraguay personas con la idoneidad, la capacidad y el interés necesarios para administrar una situación de estas características es sumamente complicado.

“Propuesta podría desviar el foco”

Asimismo resaltó que, aunque la iniciativa puede ser “una buena idea”, filosóficamente positiva y con una intención muy buena, considera que su implementación presenta demasiadas dificultades.

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Ante este escenario, advirtió que la propuesta podría desviar el foco del “rapidísimo” cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la resolución de bancos.

Destacó que una iniciativa de este tipo, si se implementa de manera inadecuada, podría incluso restar valor o impedir que se conozca rápidamente la situación real de las compañías.

“En Paraguay hay excelente legislación sobre cómo llevar adelante estos procesos hoy, pero en general lo veo muy difícil de implementar”, concluyó.