En Paraguay, el sistema previsional comprende distintas instituciones, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Caja Fiscal, encargada de administrar el régimen de jubilaciones y pensiones del sector público. Aunque ambas cumplen funciones previsionales, sus recursos y mecanismos de financiamiento son diferentes.

En este contexto, los depósitos registrados por el Banco Central del Paraguay (BCP) bajo la categoría Fondo de Seguridad Social constituyen un indicador relevante para analizar la disponibilidad de recursos vinculados, principalmente, a la Caja Fiscal. Es importante precisar que esta cuenta no representa la totalidad de las reservas previsionales del país ni el portafolio de inversiones del IPS, cuyos depósitos dejaron de registrarse en esta serie desde agosto de 1996.

Los registros del BCP muestran una importante reducción de estos recursos durante los últimos 21 meses. En febrero de 2025, los depósitos alcanzaron G. 3,06 billones, uno de los niveles más elevados del periodo analizado. Sin embargo, para octubre de 2026, el saldo había descendido hasta G. 566.050 millones. La diferencia representa una disminución de G. 2,49 billones, equivalente a 81,5%, lo que evidencia una reducción considerable de los recursos mantenidos en esta cuenta.

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El deterioro adquirió especial intensidad durante el segundo semestre de 2025. En junio, los depósitos todavía alcanzaban G. 2,42 billones, pero en julio disminuyeron hasta G. 1,14 billones, una caída mensual de 52,9%. Posteriormente, continuaron descendiendo hasta alcanzar G. 336.634 millones en diciembre, equivalente a una reducción de 89% respecto de febrero.

Durante 2026 se registró una recuperación parcial. En enero, los depósitos aumentaron hasta G. 947.528 millones, mientras que en agosto alcanzaron G. 840.455 millones. Sin embargo, esta mejora no logró restablecer los niveles registrados durante el primer semestre de 2025.

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En septiembre de 2026, los recursos descendieron a G. 682.605 millones y, posteriormente, en octubre, se redujeron nuevamente hasta G. 566.050 millones. La disminución mensual fue de 17,1%, equivalente a G. 116.555 millones.

En términos interanuales, el saldo de octubre de 2026 fue 27,7% inferior al registrado en octubre de 2025, cuando alcanzaba G. 783.119 millones.

Estas variaciones no permiten determinar por sí solas cuánto corresponde a pagos previsionales, transferencias, cambios de inversión u otros movimientos financieros. Sin embargo, evidencian una menor disponibilidad de recursos depositados en el BCP.

La evolución de estos depósitos adquiere especial relevancia frente a los desequilibrios financieros del sistema jubilatorio público.

En análisis publicados durante junio y octubre de 2026, MF Economía e Inversiones ya había advertido sobre la disminución de los recursos del Fondo de Seguridad Social y sus posibles implicancias para la sostenibilidad de la Caja Fiscal.

Los informes identificaron que el sistema cerró 2025 con un déficit cercano a US$ 380 millones, equivalente aproximadamente al 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el desequilibrio acumulado entre 2016 y 2025 alcanzó US$ 1.683 millones.

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Esta situación refleja las dificultades para financiar las prestaciones de determinados sectores, cuyos déficits requieren recursos provenientes de los grupos superavitarios y del Tesoro Público.

La reforma de la Caja Fiscal, aprobada en marzo de 2026 mediante la Ley N.º 7633/2026, introdujo modificaciones en los aportes y las condiciones jubilatorias para mejorar la sostenibilidad del sistema. No obstante, sus resultados deberán evaluarse durante los próximos años.

La disminución de los depósitos del Fondo de Seguridad Social no implica necesariamente una pérdida patrimonial equivalente. Sin embargo, constituye una señal relevante sobre la evolución de la liquidez y la presión financiera que enfrenta el régimen público.

En este contexto, resulta fundamental conocer con mayor detalle el destino de los recursos, las necesidades de financiamiento de cada sector y el nivel adecuado de reservas para cumplir las obligaciones previsionales.

La sostenibilidad de las jubilaciones no depende únicamente de reformas legales o mayores aportes. También requiere equilibrio entre ingresos y prestaciones, transparencia financiera y una administración capaz de preservar los recursos destinados a las futuras generaciones.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.