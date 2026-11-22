Ante las preocupaciones y suspicacias generadas hacia el sistema financiero luego de la resolución de Ueno Bank, una gran cantidad de gente acudió en los días posteriores a los cajeros automáticos para retirar efectivo debido al temor de que una situación similar ocurriera con otras entidades bancarias.

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Esto hizo que aumente la demanda de billetes físicos. Por ese motivo, el Banco Central del Paraguay (BCP) tomó la decisión de adelantar la entrada en vigencia del nuevo billete del G. 100.000 para el pasado 6 de noviembre.

“Esta medida busca contribuir a una adecuada atención de la demanda de efectivo, facilitando las operaciones de las entidades bancarias, las actividades comerciales y las transacciones cotidianas de la ciudadanía”, decía parte del comunicado.

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En ese mismo texto, se recordaba que los billetes de G. 100.000 de la familia actualmente en circulación, mantenían su plena vigencia y continuarían circulando a la par que los nuevos billetes y que no era necesario el canje del diseño anterior.

Falta calibrar el cajero

Asimismo, advertía que los nuevos billetes de la serie A con el nuevo diseño que incluye a José Asunción Flores y Agustín Pío Barrios, entrarían a través de los bancos, financieras, cajeros automáticos (con previa adecuación técnica) y otras formas de distribución de dinero en efectivo.

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Aclaraban que la actualización técnica de los ATM iba a ser de forma gradual en las redes bancarias. Esto debido a que, a diferencia del diseño anterior, el nuevo billete es 4 mm más largo (mide 160 mm x 67 mm) y cuenta con nuevos patrones ópticos. Esto exige recalibrar los sensores y caseteras tanto para dispensar como para aceptar depósitos.

Cuesta tanto cuando se quieren hacer bien las cosas en nuestro pais.

Intentando depositar en tres cajeros ya los nuevos billetes y me sale "rechazados"

Ahora me entero que desede enero recién tendran curso legal

Cambalache se queda corto.

Les está pasando también? pic.twitter.com/ImawsXc9Kv — Lizza Bogado (@lizzabogado) November 22, 2026

Pero ese proceso tarda, por lo que mucha gente que llega a los cajeros queriendo depositar estos nuevos billetes, se encuentra con la incomodidad de que son rechazados o no reconocidos. Este fue el caso de la cantante Lizza Bogado quien esta mañana intentó en depositar estos billetes en tres cajeros diferentes y según su relato, en los tres fue rechazada. La publicación realizada en X también habla de poca claridad sobre el curso legal de la nueva serie.

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La causa es simple; aún no se hicieron las calibraciones necesarias para su utilización. Esta situación ocurre tanto para los ATM tradicionales como para los TAUSER de Autoservicio que también funcionan las 24 horas.

¿Los billetes nuevos tienen curso legal?

Si, los billetes nuevos tienen curso legal desde el pasado 6 de noviembre por disposición del BCP al ser la entidad encargada de la emisión de dinero tanto físico como digital en nuestro país.

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Por ende, uno puede abonar con los nuevos billetes al pagar de manera tradicional cualquier compra o servicio en cualquier comercio del país.

El único problema -por ahora- es la actualización de los cajeros para la extracción o depósito.