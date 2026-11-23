El comportamiento del dólar vuelve a generar expectativas positivas en agroexportadores, luego de varios meses de presión sobre la rentabilidad. El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, destaca el desempeño de la producción sojera, aunque todavía consideran prematuro determinar si la recuperación de la divisa impulsará nuevas inversiones en el campo.

En su último informe, la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) estimó que la zafra 2025/26 podría alcanzar una producción histórica de 12,6 millones de toneladas de soja.

El gremio sustenta esta proyección en el desempeño de las exportaciones. Entre enero y octubre de este año, Paraguay exportó 8.388.016 toneladas de soja en grano, frente a las 6.188.331 toneladas enviadas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento del 35%.

Al respecto, Giménez manifestó que el volumen de producción de granos marcará buenos números este año, incluso frente a los pronósticos que se manejaban inicialmente. Resaltó que la incorporación de innovación y tecnología está incidiendo favorablemente en los resultados.

Lea más: Soja: Paraguay se encamina a un récord de producción en la campaña 2025/26

Recuperación del dólar y perspectivas

No obstante, el ministro reconoció que la baja del dólar registrada durante gran parte del año perjudicó al sector agroexportador. Ante esta situación, el Gobierno decidió conformar una mesa de trabajo con los gremios para analizar el comportamiento del tipo de cambio y su impacto en las actividades productivas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hoy en día el dólar se está recuperando y está dando un escenario más tranquilizador porque genera mayor previsibilidad en el comercio, porque sabemos que Paraguay es agroexportador y una moneda estadounidense baja incide en el rendimiento de los distintos sectores”, comentó.

Recordó que el comportamiento del tipo de cambio afectó tanto al sector cárnico como al de granos, entre ellos la soja, el maíz y el trigo. Sin embargo, indicó que la situación se está estabilizando, lo que genera mejores perspectivas para el sector productivo.

Consultado sobre si el escenario actual del tipo de cambio, que volvió a ubicarse en torno a los G. 6.400 -después de desplomarse hasta los G. 5.800 en semanas anteriores- podría incentivar a los productores a retomar inversiones en el campo, el ministro del MAG precisó que todavía es prematuro realizar esa evaluación.

“Todavía no podemos hablar con propiedad si la suba del tipo de cambio es un efecto rebote por los últimos acontecimientos financieros del país o es algo que venía manipulado de alguna u otra manera con su presión por el Banco Central, eso no podemos definir”, apuntó.

Lea más: Soja en el Chaco vuelve a ganar terreno: ¿Qué está detrás de la recuperación?

Añadió que se registró una importante suba en la cotización, luego se produjo una nueva reducción y actualmente se mantienen niveles de recuperación. Ante estas últimas tendencias, consideró que la moneda extranjera podría alcanzar una mayor estabilidad.

Finalmente, subrayó que, si el tipo de cambio se mantiene en esos niveles, generará un panorama más favorable para el sector productivo de cara a futuras exportaciones.