Paraguay se encamina a concretar un nuevo récord no solo en las exportaciones de soja y sus derivados, sino también en la producción del grano, que establecería una marca histórica, de acuerdo con datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

En esa línea, el último informe de Capeco señala que, con los resultados alcanzados en las exportaciones hasta octubre, el gremio estima que la zafra 2025/26 registrará nuevamente una producción histórica de 12,6 millones de toneladas.

Desglosando el boletín del gremio, entre enero y octubre de este año fueron exportadas 8.388.016 toneladas de soja en grano, frente a las 6.188.331 toneladas enviadas en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento del 35%, equivalente a 2.199.685 toneladas adicionales.

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En términos de ingresos, los envíos de grano generaron US$ 3.316 millones hasta octubre, frente a los US$ 2.275 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. La diferencia representa un aumento de aproximadamente US$ 1.041 millones.

Mayor industrialización

Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de Capeco, manifestó que el desempeño del complejo sojero también estuvo acompañado por un crecimiento de los envíos de productos derivados.

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Al cierre de octubre, Paraguay exportó 595.298 toneladas de aceite de soja, un aumento del 10,38% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se habían enviado 539.326 toneladas.

En cuanto a los pellets, los embarques alcanzaron 2.090.840 toneladas, frente a las 1.844.103 toneladas del año anterior, lo que representa un crecimiento del 13,38%. Asimismo, de acuerdo con los registros de Capeco, se exportaron 31.172 toneladas de biodiésel.

“Si bien aún existen embarques que deben ser enviados durante los meses de noviembre y diciembre, con estos números podemos adelantar que la zafra alcanzó un récord de producción de 12.6 millones de toneladas de soja, hecho que repercute positivamente en toda la economía nacional”, destacó la gremialista.

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Señaló que la última campaña en la que Paraguay había alcanzado un récord de producción y exportación fue la zafra 2023/2024, cuando se cosecharon 11.074.900 toneladas y se enviaron al exterior cerca de 7,9 millones de toneladas de soja en grano, según los registros compartidos por el gremio Capeco.

Argentina concentra los envíos

En cuanto a los mercados de destino, Argentina continúa siendo el principal comprador de la soja paraguaya en grano, al concentrar el 85% del volumen exportado.

Brasil ocupa el segundo lugar, con una participación del 11%, mientras que el 4% restante se distribuyó entre Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Estados Unidos, Vietnam, Uruguay, Chile y Corea del Sur.