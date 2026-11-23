Los médicos residentes, enfermeros y funcionarios en general del Hospital de Clínicas bloquearon la Avda. Mcal. López en sentido a la ciudad de San Lorenzo y media calzada en sentido a Asunción. La protesta es en contra del recorte presupuestario que afectaría a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y, en consecuencia, al nosocomio.

La movilización fue encabezada por integrantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas (SITRAHC), a quienes se sumaron médicos residentes que también reclaman reivindicaciones salariales.

La medida de cierre de la torre de consultorios del hospital, que se inició el viernes, continuó hoy. El acceso al edificio fue restringido con cadenas y candados. En el lugar se colocó un aviso que informaba a los pacientes sobre la huelga. La suspensión de las actividades afectó a más de 500 personas, cuyas consultas serán reagendadas una vez que se restablezca la atención.

El reclamo apunta al recorte de G. 582.000 millones que se pretende aplicar al presupuesto de la UNA. Según los representantes sindicales, el Poder Ejecutivo planteó una reducción del 40%, que representaría unos G. 6.600 millones menos para el Hospital de Clínicas.

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Derlis Torres, representante de los trabajadores, manifestó su preocupación por el tratamiento del proyecto presupuestario en el Congreso Nacional y pidió a los senadores que tengan en cuenta las consecuencias de una eventual aprobación del recorte.

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“Hoy la Cámara de Diputados envía a los senadores, eso se estudia. Hoy el equipo técnico va a estudiar el presupuesto y el jueves se va a tratar su aprobación. Si este recorte persiste, vamos a pasar malísimo. Si este año fue malísimo nuestro presupuesto, imagínense lo que sería un recorte del 40%. Nos privará de medicamentos, insumos, alimentos y reactivos de laboratorio”, expresó.

Unos 6.000 funcionarios serán afectados por los recortes, afirmaron

Torres señaló que unos 6.000 funcionarios podrían verse afectados por la reducción de recursos, tanto en sus condiciones laborales como en sus ingresos. Afirmó que la situación también repercutirá directamente en los servicios que presta el hospital.

En ese sentido, recordó que el establecimiento recibe a pacientes provenientes de distintos puntos del país, incluidos asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS).

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“De enero a setiembre tenemos 14.000 pacientes que vienen del IPS. Durante todo el año son 30.000 pacientes que vienen de todas partes. Por eso no nos pueden recortar el presupuesto, porque absorbemos a muchos pacientes”, sostuvo.

Por su parte, los médicos residentes reiteraron que la movilización también responde al incumplimiento de reivindicaciones salariales aprobadas por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la UNA. Reclaman el reajuste progresivo de sus remuneraciones, cuyo segundo tramo debía ejecutarse en julio de este año y fue postergado.

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Los trabajadores advirtieron que la reducción presupuestaria podría afectar el pago de beneficios, como bonificaciones y compensaciones por insalubridad, además de limitar la compra de medicamentos, insumos quirúrgicos y alimentos para los pacientes.

Los manifestantes anunciaron que continuarán con las movilizaciones y llevarán sus reclamos hasta el Congreso Nacional, con la intención de evitar que se concrete el recorte previsto para el ejercicio fiscal 2027.