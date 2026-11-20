En el marco de las medidas de fuerza por reivindicaciones salariales, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) y del Hospital de Clínicas manifestaron su acompañamiento y respaldo institucional a los médicos residentes y a todo el plantel médico de la institución.

A través de un comunicado oficial, la casa de estudios reafirmó su compromiso con el reconocimiento y la dignificación de la labor profesional.

Asimismo, informaron que continúan realizando gestiones ante las autoridades nacionales competentes para lograr el cumplimiento del Acuerdo de Nivelación Salarial.

En paralelo, las autoridades buscan que el Hospital de Clínicas sea exceptuado del recorte presupuestario previsto en la adenda del Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027.

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Según advirtieron, dicha reducción afectaría de manera dramática la calidad y el alcance del servicio brindado a la ciudadanía.

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Garantía de servicios durante el paro

Respecto al paro asistencial vigente durante los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de noviembre de 2026, la dirección del hospital dispuso la implementación de un sistema de trabajo por guardias.

Bajo este esquema organizativo, se informó a la población que las consultas ambulatorias programadas serán reagendadas.

No obstante, se garantiza plenamente la cobertura en áreas críticas para resguardar la seguridad y el bienestar de los pacientes:

Servicios de Urgencias.

Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Áreas de internación.

Procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos considerados impostergables.

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De esta manera, la institución busca equilibrar el legítimo acompañamiento a los reclamos del personal de blanco con el derecho de los usuarios a recibir una atención médica oportuna, segura y continua.