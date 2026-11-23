Una reunión que terminó en fuertes reproches, advertencias desestimadas y supuestas amenazas contra representantes del sistema financiero. Así describió la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Liz Cramer, los encuentros mantenidos con el entonces presidente Santiago Peña, cuando el gremio buscaba alertar sobre los problemas de solvencia de Ueno Bank.

Según relató, las preocupaciones comenzaron en 2025, cuando los números de la entidad ya generaban cuestionamientos entre los representantes del sector bancario. Asoban intentó comunicar sus observaciones primero a Ueno y luego al Banco Central del Paraguay (BCP), antes de recurrir al Poder Ejecutivo.

Cramer sostuvo que, pese a las reiteradas advertencias, no se produjo un cambio de rumbo. La situación financiera del banco continuó deteriorándose hasta que el BCP inició su procedimiento de resolución el 3 de noviembre de 2026, tras detectar problemas de solvencia.

La ejecutiva también amplió sus acusaciones sobre un presunto vaciamiento de Ueno Bank y estimó que el dinero desaparecido podría superar los US$ 1.000 millones. Aclaró que será necesario realizar una contabilidad forense al concluir la resolución para determinar el perjuicio definitivo.

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Asoban alertó primero a Ueno y luego intentó acudir al BCP

Cramer recordó que representantes del directorio de Asoban mantuvieron inicialmente una reunión con directivos de Ueno Bank para expresarles sus preocupaciones sobre los indicadores financieros de la entidad. Sin embargo, aseguró que el encuentro fue conflictivo y que no obtuvieron respuestas satisfactorias.

“No hubo caso, esa reunión fue muy áspera. Luego, se decidió hacer un estudio básico y pedir una reunión con el BCP para hacerlo de forma privada. No fuimos recibidos, así que se mandó por escrito la nota con adjuntos y cálculos. No hubo a partir de ahí un cambio de rumbo y la cosa empeoró hasta este año que ya no daban las cosas”, dijo.

La ejecutiva explicó que el gremio elaboró sus observaciones a partir de balances, informes y otros datos públicos. Según indicó, el objetivo era advertir institucionalmente sobre los riesgos que identificaban, sin generar alarma entre los depositantes.

Las preocupaciones también fueron trasladadas al gobierno de Santiago Peña. Cramer señaló que, para entonces, ya existían observaciones técnicas dentro del BCP, entre ellas un informe de Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos, sobre operaciones crediticias y posibles incumplimientos regulatorios de Ueno.

Cramer revela cómo Peña reaccionó ante las advertencias sobre Ueno

La presidenta ejecutiva de Asoban describió como especialmente conflictiva una reunión reservada con Santiago Peña, en la que participaron representantes del gremio bancario. Según su testimonio, el entonces mandatario rechazó las preocupaciones sobre Ueno y asumió una postura de defensa de la entidad.

“Fue una reunión sumamente agresiva y fuerte. El expresidente asumió una defensa férrea de la situación. Se le habló de recuperar la institucionalidad del BCP y él la palabra ‘recuperar’ no la aceptaba. Le acusaba a todos que esto era una guerra comercial e increpaba con tono amenazante. Fue una reunión muy áspera, en la que estaban todos los miembros de Asoban. Para mí fue impactante. Me impactó el nivel de agresividad”, declaró.

Cramer, quien anteriormente había calificado a Peña como una persona “sacada” durante ese encuentro, explicó que utilizó esa expresión porque, a su criterio, el exmandatario se apartó del comportamiento que correspondía a su investidura.

“Dije la palabra sacado porque era una persona fuera de su rol, no era un presidente, no actuaba como tal. Era una discusión de sordos, en el sentido que no acusaba impacto de lo principal y lo que hacía era devolver golpes. Muy a la defensiva, ofensivo, acusador, increpándole a los demás, defendiendo el hecho de que era una cuestión comercial y que no era como se estaba planteando, pero en un nivel de agresividad sumamente fuerte para una discusión de ese nivel”, mencionó.

Peña habría amenazado a banqueros

La ejecutiva también amplió su relato sobre las supuestas amenazas que Peña habría realizado contra representantes del sistema financiero. Aseguró que el entonces presidente los acusó de actuar de manera coordinada contra Ueno por las tasas de interés que la entidad ofrecía para captar fondos del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Dos cosas para mí fueron muy impactantes: una, que le estaba acusando al resto de los banqueros de que se habían puesto de acuerdo en cuestionar con el tema del pago del IPS porque Ueno pagaba dos a tres puntos más para poder captar ese dinero del IPS. Eso no es verdad porque desde hace mucho tiempo se pusieron mecanismos para lo que son las licitaciones del IPS. Les estaba acusando de corrupción”, mencionó.

“Lo otro fue que esto iba a tener consecuencias que no les iba a gustar a ellos, quién sabe qué norma o ley iban a quitar. Yo le dije que era una amenaza y dijo: ‘Hay que ver dónde termina esto’. Fue sumamente agresivo”, agregó.

Amenazas individuales y en conjunto

Según Cramer, Peña dirigió sus cuestionamientos tanto a banqueros individualmente como al conjunto de representantes de Asoban. Señaló que el exmandatario hizo referencia a sus conocimientos técnicos y a su trayectoria en el sistema financiero nacional e internacional para confrontar los planteamientos del gremio.

La dirigente sostuvo que la reacción del entonces presidente dificultó el diálogo sobre los problemas que Asoban consideraba urgentes. Afirmó que los cuestionamientos sobre la situación de Ueno fueron interpretados por Peña como parte de una disputa comercial entre entidades financieras.

Cramer también recordó que, en una segunda reunión que debía ser privada para entregar un nuevo informe, el Gobierno convocó a representantes de todo el sistema financiero. Ante ese cambio, Asoban entregó igualmente la documentación a Peña y la presentó por mesa de entrada del BCP.

Peña habría desestimado préstamos a empresas vinculadas

Otro de los puntos abordados durante los encuentros estuvo relacionado con las publicaciones de ABC sobre préstamos otorgados por Ueno Bank a empresas vinculadas, operaciones que Asoban consideraba indicios de un presunto vaciamiento.

Cramer relató que el presidente de Asoban, Osvaldo Serafini, advirtió directamente a Peña sobre el alcance de estas operaciones. “Eso significa vaciamiento”, le expresó, según el testimonio de la ejecutiva.

Sin embargo, sostuvo que el entonces mandatario rechazó las observaciones y atribuyó los cuestionamientos a un ataque mediático contra la entidad. “No daba fe de esos documentos”, recordó Cramer sobre la postura de Peña.

Entre los antecedentes técnicos del caso figura un informe de Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre excesos en los límites regulatorios de créditos a empresas vinculadas, descalces patrimoniales y operaciones con condiciones crediticias deficientes. El documento también mencionaba préstamos sin garantías suficientes y posibles irregularidades en la utilización de fondos desembolsados.

Más de US$ 1.000 millones el dinero desaparecido de Ueno

En cuanto a las consecuencias económicas de la crisis, Cramer estimó que el dinero desaparecido de Ueno Bank podría superar los US$ 1.000 millones. No obstante, aclaró que el monto definitivo deberá establecerse mediante un análisis contable forense una vez concluido el procedimiento de resolución.

Explicó que Ueno registraba activos por unos US$ 4.400 millones, pero que, según sus estimaciones, los activos considerados sanos alcanzarían aproximadamente US$ 1.500 millones. Entre estos últimos mencionó la cartera de créditos recuperables y bienes de infraestructura, como la casa matriz.

“Los US$ 1.500 millones que podrían encontrar de activos sanos hay que ver cómo los podrían materializar en la manera de poder distribuir en los depositantes”, dijo.

La ejecutiva también señaló que unos US$ 644 millones habrían salido del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), constituido durante aproximadamente 20 años con aportes del sistema bancario, y que esos recursos deberán reponerse. A ello sumó unos US$ 400 millones correspondientes a bonos internacionales que, según su estimación, no serían recuperados.

Motivo de la caída de Ueno Bank

Cramer sostuvo que una parte importante de los recursos de Ueno habría desaparecido mediante préstamos concedidos a personas o empresas vinculadas con la entidad. Explicó que estas operaciones pueden figurar contablemente como derechos de cobro, aunque, según su denuncia, los fondos no serían recuperables.

“Ese préstamo a esa persona figura como un derecho, pero sabemos que es ficticio y fue vaciamiento. Esa es la forma en la que se vacía un banco: se autoprestan o se prestan a empresas vinculadas”, declaró.

La titular ejecutiva de Asoban recordó que en 2025 ya escuchaba estimaciones de perjuicio cercanas a US$ 600 millones. Sin embargo, indicó que posteriormente los cálculos aumentaron hasta ubicarse entre US$ 1.100 millones y US$ 1.200 millones, considerando los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos y los bonos internacionales. “Todavía falta mucho por verse”, advirtió.

“Esto no es un almacén. Esto es un negocio donde, por un lado, hay depósitos de la gente y hay préstamos. Cuando gastás más de lo que te entra, tenés un agujero. Acá no solo se gastó y se dilapidó, sino que se robó. No hay magia para tapar a ese agujero”, sostuvo.

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Ueno perdería más de US$ 1 millón por día, según Cramer

Cramer advirtió que, mientras no se adopten las medidas necesarias dentro del procedimiento de resolución de Ueno Bank, el deterioro económico continuaría aumentando. Estimó que cada día se perdería más de US$ 1 millón. “Y más probablemente”, agregó.

También cuestionó la estrategia de Ueno para captar depósitos salariales antes del anuncio de resolución del BCP, realizado el 3 de noviembre. La entidad ofrecía reintegros a los usuarios que acreditaran sus salarios en el banco.

La ejecutiva calificó esos depósitos como “migajas” frente al volumen de recursos que, según su análisis, necesitaba Ueno para recuperar su solvencia. “Es miserable porque no iban poder continuar, ya no iba más”, dijo.

Cramer consideró que la crisis pudo haberse prolongado si la entidad lograba captar nuevos fondos, pero sostuvo que esto únicamente habría extendido su “agonía”, sin solucionar los problemas financieros que, según sus estimaciones, ya eran insostenibles.

Fiscalía debe investigar responsabilidades

Consultada sobre qué pudo haber llevado finalmente al BCP a iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, Cramer respondió: “Yo creo que el agua llegó a donde tenía que llegar, estaba ahogándose todo”.

Sostuvo que corresponde al Ministerio Público reconstruir el cronograma de decisiones adoptadas por las autoridades encargadas de la supervisión bancaria, para establecer eventuales responsabilidades por la evolución de la crisis.

También afirmó que existe trazabilidad de los retiros de dinero realizados de Ueno en las últimas horas previas a la decisión del BCP. A su criterio, la Fiscalía debe acceder a esa información para determinar quiénes retiraron recursos, en qué circunstancias y si existieron irregularidades.

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“Esto fue un vaciamiento de un banco. Esto fue un gran fraude”, remarcó Cramer, al insistir en sus acusaciones sobre el manejo de los recursos de la entidad, cuya eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia.