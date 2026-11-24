El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, aterrizará esta tarde en Asunción. Mañana mantendrá su encuentro con el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano en la Cancillería, donde ya avisaron que no habrá declaraciones. Luego se trasladará al Palacio de López, donde sí se prevé una declaración. Así lo confirmó a ABC la Cancillería, que indicó que el vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, informará al respecto.

Según fuentes consultadas por ABC, la visita se da por la preocupación en torno a los fondos de Itaipú que quedaron congelados en Ueno Bank, tras la resolución de la entidad por parte del Banco Central del Paraguay (BCP). Según documentos de la binacional, se violaron normas de internas para aprobar al banco como receptor de sus recursos. Hasta ahora, ningún comunicado oficial ni el nuevo director general interino, Hugo Zárate, salió a aclarar esa situación.

Oficialmente, los cancilleres abordarán la agenda bilateral y los temas de la Entidad Binacional Itaipú. El trasfondo es la tarifa, cuyo acuerdo vigente vence el 31 de diciembre de 2026.

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Fondos atrapados en Ueno

Al 3 de noviembre, día de la intervención del BCP, Itaipú tenía en Ueno Bank US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones, el equivalente al 7,6% de las remesas recibidas desde Brasil entre 2024 y 2026. La binacional reconoció el monto recién el 7 de noviembre, cuando presentó una denuncia penal contra directores, administradores y síndicos del banco.

El punto más delicado es la regla de los cinco años. La Instrucción de Procedimiento IP 02, de 2016, exige cinco años de experiencia en el mercado paraguayo para elegir bancos receptores de fondos. Ueno tenía licencia bancaria desde el 1 de diciembre de 2023, es decir, unos 13 meses antes de que el Directorio Ejecutivo la habilitara mediante la Resolución RDE-004/2025, del 15 de enero de 2025. Según ABC, esa resolución no analiza la antigüedad del banco ni cita la IP 02.

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El lado brasileño tomó distancia. Según CNN Brasil, la representación de Brasil sostuvo que el proceso “fue iniciado por la parte paraguaya” y afirmó que nunca invirtió recursos propios en Ueno, sino que los mantuvo en el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal. Sin embargo, todos los directores brasileños también firmaron la resolución.

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Cambios en la binacional

Hugo Zárate, que firmó la resolución como director técnico, asumió el jueves 19 como director general paraguayo interino, en reemplazo de Justo Zacarías. En conferencia de prensa dijo que “no tenía conocimiento” de los depósitos. Hasta ahora no explicó por qué firmó la resolución que habilitó al banco.

El expresidente Nicanor Duarte Frutos, hoy consejero de Itaipú, ya había advertido que, si la situación continúa, Paraguay no tendrá “autoridad moral para negociar el Anexo C” con Brasil. Ese anexo, que fija las bases financieras del Tratado, se negociará durante 2027, según anunció el canciller.

El caso sigue sumando capítulos. Además, Itaipú adjudicó a Dobrestec, vinculada al Grupo Vázquez, la vigilancia de oficinas y del área del embalse por G. 32.745 millones, unos US$ 5,3 millones. Esa empresa custodiaba las sucursales de Ueno Bank y transportaba su dinero.

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Tarifa y confirmaciones en el Senado

La visita de Vieira se da, además, con la tarifa sin definir. Hoy rige un valor de US$ 19,28 por kW/mes, y el director general brasileño, Enio Verri, apunta a una tarifa de entre US$ 10 y US$ 12 desde 2027. El presidente Pedro Alliana haría su primer viaje oficial a Brasil para cerrar el tema con Lula da Silva, con fecha aún por definir.

Hugo Zárate; el director técnico interino Luis Vellacich, el director de Administración interino Jaime Céspedes y el director financiero interino Derlis Gauto Santacruz asumieron sujetos al acuerdo del Senado. Aún no hay fecha para tratar sus confirmaciones, pero esta semana ya no sería, porque la Cámara abordará el Presupuesto General de la Nación (PGN).