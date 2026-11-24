Itaipú Binacional mantuvo reuniones con representantes de Dobrestec SA (nombre legal de GSR Security) tras el allanamiento del 17 de noviembre. La firma le aseguró que está en condiciones de cumplir el contrato de vigilancia por unos US$ 5,3 millones. Lo informó a ABC este lunes 23 de noviembre el superintendente de Comunicación, José Luis Rodríguez Tornaco, quien además sostuvo que el contrato fue con el Consejo de Administración de la binacional por superar los US$ 5 millones.

Según Rodríguez Tornaco, el área gestora del contrato, la Dirección Administrativa y Seguridad Empresarial, se reunió con el coronel Miguel Suárez y sus asesores legales. En esa reunión, Dobrestec sostuvo que su relación con el banco intervenido “es solamente prestación de servicios de guardia de seguridad”. La empresa custodiaba las sucursales de Ueno Bank y trasladaba su dinero. En el allanamiento, los fiscales detectaron un faltante y su director fue detenido.

Itaipú, por su parte, dijo que monitorea el cumplimiento del contrato y que, si se verifican faltas, tomará “las medidas de rigor” previstas en él.

El área gestora sigue además el cumplimiento con los empleados de la firma. Consultado sobre si la empresa había parado en algún momento, el vocero no respondió directamente.

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El nombre detrás de la firma

Suárez se presentó ante la binacional como gerente de la empresa, según Rodríguez Tornaco. Ese cargo no coincide con el que le atribuyen antecedentes publicados en medios de comunicación.

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En 2023, Miguel Suárez figuraba como gerente de operaciones de GSR (Grupo de Seguridad y Respuesta) y este año, el coronel (R) Miguel de María Suárez Álvarez aparecía como presidente de GSR.

Rodríguez Tornaco habló además de la polémica sobre el monto. Sobre la versión según la cual la licitación se dividió en dos lotes “para evitar el Consejo”, en alusión al Consejo de Administración, que decide sobre las licitaciones que son por encima de los US$ 5 millones, el superintendente aseguró que este sí pasó por el órgano colegiado.

Consultado por ABC si el contrato fue aprobado por el Consejo por la sumatoria de los lotes, respondió: “Al superar 5 millones va al Consejo, así es”. La binacional no precisó el número ni la fecha de la resolución.

Los dos lotes, de G. 16.582 millones (Ciudad del Este) y G. 16.163 millones (embalse), quedan por separado por debajo de ese umbral. Sumados, superan en cerca de 7% los US$ 5 millones, desde los cuales decide el Consejo.

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Lo que sigue sin respuesta

La resolución de homologación, que el portal de Itaipú no muestra y que ABC aún no pudo consultar, permitiría saber qué autoridad aprobó el contrato y sobre qué valor. ABC también consultó si se puede acceder al contrato y cuál es el servicio exacto que presta Dobrestec. Rodríguez Tornaco respondió que lo pediría, pero hasta ahora no hubo documentos.

El contexto de la firma pesa. Su director, Fabricio Martín Martínez Appleyard, está con prisión preventiva. El Banco Central del Paraguay (BCP) la incluyó entre las empresas de la triangulación de préstamos a sociedades vinculadas al Grupo Vázquez. Desde agosto de 2023 acumula 18 adjudicaciones por G. 176.623 millones, según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Por ahora, Itaipú no anunció cambios en el contrato, vigente con una empresa investigada.